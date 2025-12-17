韓韶禧、全鐘瑞《末路雙嬌》玩命竊金 她為角色直接剃頭太敬業

《末路雙嬌》找來韓韶禧（左）與全鐘瑞並肩作戰。（采昌提供）

韓國犯罪片《末路雙嬌》（前譯Project Y）昨（16日）下午在首爾舉行盛大的製作發表會，導演李煥攜手主要演員韓韶禧、全鐘瑞，以及金新綠（又譯金信祿）、鄭英珠、李在均與女團OH MY GIRL成員YooA齊聚一堂，全片最大亮點莫過於韓韶禧與全鐘瑞2位同世代演員的首度交鋒。導演直言2人本身就具備極強的「角色象徵性」，不僅代表年輕世代的能量，也承載著不安與衝動，讓故事更具說服力與感染力。韓韶禧讚美全鐘瑞對角色的高度投入，讓對手戲充滿爆發力與真實感，全鐘瑞也回應跟韓韶禧並肩作戰，是她在拍攝過程最大的力量來源。

電影描述2位生活在繁華都市的好友，為迎接更美好的未來，鋌而走險去竊取黑錢和金條，因此引來殺身危機，韓韶禧與全鐘瑞2位演技與美貌兼具的選角，讓人更加期待她們將如何表現角色為了改變人生而奮不顧身的面貌。導演李煥表示：「她們本身就很具標誌性，也象徵著年輕世代。若由她們來詮釋這兩個角色，故事能以更具說服力與感染力的方式傳遞給觀眾。她們在形象上都與角色非常契合，能藉此挑戰更嶄新的面貌。」韓韶禧首度接演商業電影女主角，她表示：「每部作品對我來說都同樣珍貴，並沒有特別想區分什麼，但這畢竟是第一次演出商業電影，還是會感到緊張與顫抖，想到所有一切都將被裝進這部作品裡頭，也很好奇觀眾會如何看待。」

韓韶禧在《末路雙嬌》中白天是花店老闆，夜晚則化身聲色場所王牌。（采昌提供）

此外，當被問到與同齡的全鐘瑞共同合作時，韓韶禧也分享：「她的角色帶有野性又粗獷的魅力，但鐘瑞本人其實皮膚白皙、身材纖瘦。我在片中幾乎看不到鐘瑞原本的模樣，這讓我覺得很棒，代表她真的大量吸收並消化了角色。」她並表示：「在人性層面上，她也有隨性、不做作的一面，這些地方都跟角色有相似之處，給人很好的感覺。」她也回憶：「她在演戲時對現場的投入度非常高，我反而從她身上得到很多幫助。」

一旁的全鐘瑞也回憶：「得知能跟韶禧一起演出，加上我很清楚和同齡演員一起拍攝這類型電影的機會並不多，所以立刻決定參演。」並回讚對方：「在拍攝現場，只要想到有能作為朋友、同事、也是一起完成相同作品的韶禧在身邊，就已經是很大的安慰與力量。」她接著說：「因為這是一部充滿動感的電影，在寒冷的天氣下也有許多辛苦場面，需要投注大量能量拍攝，但她總是衝在前面、義無反顧地投入拍攝，這點讓我很意外，也非常佩服。」更笑曝：「韶禧也是一個很有文化氣息的朋友，喜歡畫畫，更送了我幾幅畫。她擁有我所沒有的天賦，是一位非常特別的朋友。」

全鐘瑞在《末路雙嬌》中和韓韶禧的關係如家人般親密。（采昌提供）

曾在《財閥家的小兒子》、《地獄公使》等劇展現不寒而慄演技的金新綠，坦言曾一度婉拒演出，原因是擔心自己能否在這個充滿慾望與背叛、情緒高度翻湧的世界中站穩腳步，體現出劇本的凶狠程度。不過當收到第二次邀約後，她選擇相信作品與演員陣容，尤其是韓韶禧與全鐘瑞的存在，「這是一部很具挑戰性的作品，所以抱持著『就試一次吧』的心情投入其中。」而在《社內相親》、《背著善宰跑》等愛情喜劇詮釋媽媽角色的鄭英珠，這回逆轉形象，飾演一旦鎖定目標就絕不失手的解決者，更為了角色剃光頭演出，儘管造型與拍攝條件艱辛，她仍直言這是難能可貴的演出機會：「拍完後甚至覺得『剃得真好』。」至於在片中飾演追隨本能、為自身利益行動的李在均，也笑讚剃光頭的鄭英珠氣場驚人：「強大到讓人忍不住脫口對她說『對不起』、『是我錯了』。」

女團OH MY GIRL成員暨演員YooA，則飾演反派角色之妻，同時也是握有足以顛覆所有局勢關鍵情報的人物，首度挑戰人妻角色的她，談到演出契機時，表示自己從媒體報導韓韶禧與全鐘瑞將演出時，就對該片產生好奇，沒想到真的迎來演出機會：「導演問我『需要一種新鮮的背叛感，妳覺得如何？』這句話點燃了我的挑戰慾望，所以決定演出。」對此，導演李煥坦言自己並不熟悉偶像圈，但在電視上看過YooA後留下深刻印象：「我希望這個角色能由一位帶來『好的背叛感』的演員來詮釋，所以抱著豁出去的心情向她提出邀請。把劇本寄給她後，我們聊了很多，幸好她非常喜歡，於是促成了這次合作，讓我既開心又榮幸。」《末路雙嬌》將於明（2026）年1月30日在台正式上映。

