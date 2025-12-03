韓頒獎典禮AAA週末高雄世運登場！無預警宣布「他將缺席」

AHOF是從選秀節目《Universe League》出道的限定男團。（摘自X）

韓國頒獎典禮「2025 Asia Artist Awards」（AAA）首度移師台灣舉行，將於12月6日在高雄國家體育場（世運主場館）登場，共計有41組藝人登台，不過今（3日）男團AHOF官方突宣布大陸成員張帥博將缺席當天典禮和隔天演出「ACON 2025」的公告，雖未特別特別提及原因，僅寫到是「因個人行程」，不過粉絲也紛紛猜測應是來台簽證未能辦妥。

AHOF是由韓國SBS電視台旗下選秀節目《Universe League》選出的9人期間限定男團，由4位韓國成員徐廷雨、車雄基、朴翰、朴周元，以及5位外國成員STEVEN、張帥博、JL、志恩、宮崎大輔組成，今年7月1日剛出道，不過先前台灣成員簡志恩因健康因素暫停活動，將於明年1月3日、4日的團體首個專場粉絲演唱會才會回歸，原本這次AAA就將缺席，沒想到活動前夕又宣布張帥博無法參與的消息。

張帥博將不會來台出席AAA和ACON。（摘自X）

官方公告中寫道「此次情況因不可避免的原因而調整了日程，對期待相關舞台的每位粉絲造成困擾，我們深表歉意並懇請諒解，後續行程將按照原計劃正常進行，再次向粉絲致以誠摯的歉意，感謝大家的理解」。

