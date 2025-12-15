韓饒舌女歌手遭製作人男友長期家暴 曝光瘀青照：說出真相才能停止一切
韓饒舌歌手 Jvcki Wai近日在個人 IG 曝光多張傷勢照片，畫面中可見她全身多處瘀青，指控同公司的製作人Bangdal長期對她施暴，包含肢體暴力、精神壓迫與行動限制等行為。她透露，Bangdal曾將她禁錮在家中、砸壞電腦螢幕、甚至在廚房拿出利器威脅、掐頸，形容自己過去無法完全擺脫這段關係，直到選擇公開後才斷絕聯繫。
Jvcki Wai 在貼文中提到，暴力並非單一事件，而是長時間反覆發生，起初從丟擲物品、推擠等行為開始，之後逐漸升高為更嚴重的身體傷害與心理壓迫，她也坦言曾因恐懼與壓力而遲遲未對外求助，最終選擇公開，是希望能阻止類似情況再次發生。相關內容曝光後，在韓國嘻哈圈與社群平台引發高度關注，不少網友與音樂人紛紛聲援。
Bangdal 隨後在個人社群發文回應，語氣強烈並夾帶髒話，表示自己大部分時間在遭到攻擊，且制止對方行為時才造成傷害，強調照片中瘀傷與對方說法不符，並指責Jvcki Wai 將事件誇大，說「99%是我被罵、被攻擊，卻被拿來塑造我像施暴者」。他也強調，雙方確實有肢體衝突，但不是單方暴力，將透過司法程序釐清事實，雙方說法存在明顯落差。
Jvcki Wai 是近年韓國嘻哈圈極具代表性的女饒舌歌手之一，以冷冽、前衛的音樂風格與強烈個人色彩受到矚目。她早期活躍於地下饒舌圈，之後憑藉專輯《Enchanted Propaganda》打開知名度，作品多融合 trap 與實驗嘻哈元素，歌詞直白、情緒張力強。她也曾與Bangdal在音樂上多次合作，對方參與過她的作品製作，兩人長期在創作與工作上往來密切，關係橫跨音樂夥伴與私人交往，因此此次事件曝光後格外引發圈內外關注。
Jvcki Wai 所屬公司 AOMG 於今（15日）晚間發出聲明表示，Jvcki Wai 已將交往期間遭受的約會暴力情況通報公司，事件目前 正在法律程序中處理。公司強調將以藝人的身心安全與恢復為首要優先，提供包括法律諮詢在內的必要協助，並呼籲外界避免散布 未經查證的揣測或可能造成二次傷害的資訊。AOMG指出，目前不便透露更多細節，以免影響司法程序。
★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
