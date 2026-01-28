韓首位公開出櫃女星結婚了！情定小2歲歌手 甜蜜婚紗照曝光

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

韓國女星慎惠彬（솜혜빈，本名慎惠仁）曾加過選秀節目《偶像學校》，不過在節目開播之前以間康問題為由而退出。沒想到2019年她突然在社群上公開坦承自己是雙性戀，同時認愛女友，引發熱議。如今她發文宣布喜訊，表示自己與小2歲的男歌手金藝勳（김예훈）結婚了。

慎惠彬宣布與小2歲的男歌手金藝勳（김예훈）結婚了。（圖／翻攝慎惠彬IG）

慎惠彬在文中表示，自己在信仰中獲得了真正的安息，也在經歷的過程中找到了想再一起一輩子的另一半，「他是一個可愛的人，他總是用真誠的心給我送上溫暖和平靜。」而她也透露，兩人即將在今年2月登記結婚，最後她提到，會繼續透過分享近況，並成為可以透過音樂、繪畫傳達正能量的藝術家，「感謝所有相信我並支持我的人，祝大家快樂。」

慎惠彬曾在IG公開自己的性向並認愛女友。（圖／翻攝慎惠彬IG）

其實慎惠彬2019年曾在IG公開自己的性向並認愛女友，雖然這段戀情最後以分手收場，但由於她是韓國演藝圈中，首位公開出櫃的女星，因此在當時引發不小討論，還有不少流言蜚語瘋傳，而她也直接透過限時動態直嗆：「若不斷寫推測性新聞、文章或上傳影片的話，我將會採取法律行動。」此外，據韓媒《edaily》報導，慎惠彬受訪時曾說：「我並非刻意想留給大眾什麼印象，只是想坦率表達『我就是這樣的人！』並不想刻意抹除『出櫃藝人』的形象。」





