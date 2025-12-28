韓首位出櫃男星洪錫天要「當岳父」了 大讚釜山人女婿「髮量很多」

洪錫天即將成為岳父。翻攝여의도 육퇴클럽 YouTube 2

南韓首位公開出櫃的藝人洪錫天（홍석천），近日在節目中驚喜透露領養的女兒即將步入禮堂，他以「準岳父」的身分分享了籌備婚禮的興奮與煩惱。洪錫天在 2008 年姊姊離婚後，毅然將姊姊的一雙兒女領養至自己名下，多年來跨越世俗偏見，全心全意負擔起父親的責任。如今女兒傳出婚訊，他也感性地展現出對孩子成家的期待。

籌備婚事初體驗 驚訝禮堂需一年前預訂

在 26 日公開的 KBS YouTube 頻道節目中，洪錫天透露最近正為了女兒的婚事忙碌，他坦言：「現在不用育兒了，反而有了關於子女結婚的煩惱。」他提到這是自己第一次接觸婚禮籌備，驚訝地發現預約婚禮會場並非易事，「我這次才第一次知道，原來預約禮堂要在一年前就預訂，而不是一兩個月前就能辦到的。」

演藝圈人脈王 婚宴賓客數預期破千人

當女兒詢問他：「如果要請客的話，大約會有多少人來？」洪錫天幽默地衡量起自己的人脈，他笑說：「我辦生日派對時就有 300 人參加，那我女兒結婚的話會來多少人？」現場嘉賓想到他在演藝圈出了名的好人緣，紛紛開玩笑表示，屆時參加婚禮的賓客恐怕會超過一千人，規模不容小覷。

洪錫天分享，生日派對大概有300人參加。翻攝여의도 육퇴클럽 YouTube

準岳父眼中的女婿 滿意髮量與撒嬌個性

談到未來的女婿，洪錫天也給出了既直白又幽默的評價。當被問及對方的優點時，他語出驚人地說：「髮量很多，這點很好。」引發全場大笑。此外，他對這位來自釜山的準女婿也讚譽有加，形容對方個性很愛撒嬌。雖然目前雙方家長尚未正式進行「相見禮」，但洪錫天對女兒充滿自信，直言女兒在長輩圈中非常受歡迎，言語間流露出滿滿的父愛與自豪。



