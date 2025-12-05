韓首爾迎初雪！暴雪釀交通癱瘓 路面結冰車禍頻傳
南韓4日迎來今年初雪，首爾氣溫驟降到零下9.4 度，體感溫度約零下16.9度。突然降下的暴雪，造成首都圈交通大亂。下班車潮卡在車陣中，讓原本最多1小時的通勤時間，拉長到7小時。交通事故也頻傳，官方統計指出，4日晚間6點到5日凌晨5點，接獲近兩千起通報。
穿上羽絨衣、戴上帽子，就算全身包緊緊，依舊冷得直發抖。
韓聯社TV記者：「雖然上下都穿了兩三層衣服，但能感受到刺骨寒流。」
寒流來襲，4日清晨南韓首爾市中心氣溫降到零下9.4度，一夜之間水錶凍壞通報多達27起。
韓聯社TV記者：「突如其來的大雪，是從渤海灣附近發展起來的中尺度低氣壓所引發。隨著這個低氣壓帶來的冷空氣，往下侵入原本覆蓋在朝鮮半島上空、相對較暖的空氣層底部，強烈的降雪雲帶因而形成。」
傍晚開始，包括首爾在內的首都圈，更是降下今年冬天的第一場雪。
京畿道民眾 劉藝珍：「聽說今天比平時還要冷，在加絨褲裡又穿了絲襪，但穿得更暖和了，臉還是特別冰，非常冷。」
京畿道民眾 金廈藍：「冷到手都凍僵了，但因為是今年第一場雪，很期待。」
然而浪漫期待卻落空，初雪即暴雪讓首都圈民眾很崩潰。
首爾、仁川、京畿道和江原道四個地區發布大雪預警，首爾、抱川等地民眾收到今年冬天才新引入的大雪災難簡訊，提醒交通事故或設施倒坍潛在風險；行政安全部也啟動了中央災難安全對策本部一級應急響應。
氣象廳預報分析官 李昌宰：「降雪地區可能會出現道路黑冰或結冰處，請特別注意交通安全。」
大雪來得又快又急，路面很快被白雪覆蓋。駕駛人不敢大意，紛紛放慢車速。首爾市中心平均通行速度來到每小時6.6公里，部分路段因大積雪限制出入，導致交通癱瘓。
拍攝駕駛 金在煥：「這是完全塞住不動啊，完全被困住了。」
就算平時塞車也只需1個小時的路程，這回硬生生開了7小時。
搭乘大眾運輸的上班族也同樣叫苦連天。公車深陷車陣動彈不得、延誤再延誤，等車民眾只能在寒流中急著直跺腳。
首爾民眾 李季熙：「我在想今天會不會晚一點到家呢，估計還會再延後。」
京畿道民眾 金鉉辰：「突然下了大雪，不知道該怎麼回家，很擔心明天的上班路。」
民眾對相關單位除雪不及時的抱怨，隨之湧現。
南韓民眾 金在煥：「一大早氣象就預報會下雪了，但卻沒做好除雪應對工作，真是讓我無法理解，也沒有灑氯化鈣(防止結冰)。」
南韓民眾：「丈夫說只看到了一輛鏟雪車，公車也是因封路兜兜轉轉的。因為還沒吃飯，所以去了服務區，但一點能吃的東西都沒有，吃了一碗杯裝泡麵就回來。」
有民眾忍無可忍，致電地方政府要求處理，卻無人接聽。
南韓民眾 孫敏在 ：「第一次受困在這裡，因為太鬱悶了，給京畿道廳打電話，但電話沒有接，動彈不得。」
連夜大雪、路面結冰，也導致車禍事故頻傳。光是首爾市昨晚就接獲近2千起交通事故報案。5日凌晨首爾國會大路發生一起12車連環追尾事故，導致2人受傷；堂山洞也傳出麵包車撞上護欄，引發6車相撞意外。
韓聯社TV記者：「截至上午八點，首爾積雪達3.8公分、江原道鐵原3.3公分、忠北鎮川3.2公分，天安2.8公分，中部各地積雪還未退。」
雖然一夜過後，雪勢已停，但積雪未除的街道，仍處處暗藏危機。
南韓民眾 宋京子：「今天為了出門早早就出門了，道路太滑了，老人們可能會摔倒，孩子們也會有點危險。」
南韓民眾 高秀敏：「不僅堵車，下地鐵站的時候，樓梯部分因為很溼更滑了。所以這個部分令人有些不方便。」
所幸氣象廳預估近期不會再有暴雪，這波寒流將從週末開始逐漸緩解，氣溫回升。
