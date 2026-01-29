韓首爾醒酒湯名店「中央韓鍋酒舍」台2號店插旗台中公益路

▲「中央韓鍋酒舍」台灣2號店預計於明(30)日插旗台中公益路商圈。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】看準市場熱度與需求成長，築間餐飲集團（股票代碼：7723）表示，將加速深化韓食版圖布局；旗下代理引進的韓國45年老字號「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」繼台灣首店進駐台北信義區ATT 4 FUN後，台灣2號店預計於明(30)日插旗台中公益路商圈，開幕當天同步推出一日限定折扣優惠活動，鎖定台中核心商圈聚客動能，瞄準台中市上看40億元的韓食市場商機，透過拓點加速提升品牌觸及與市占表現。

▲店內主打料理涵蓋牛腸火鍋、醒酒湯、特色菜、炙烤下酒菜與招牌生牛肉料理。（記者廖美雅拍攝）

築間餐飲集團指出，公益路商圈向來是台中餐飲一級戰區，聚餐、宵夜與都會上班族客群完整，且韓食聚落密度高。依集團商圈盤點，公益路沿線平均約150公尺就有一家韓國料理餐廳，顯示市場成熟、競爭激烈，但也代表消費者接受度與回訪黏著度高；中央韓鍋酒舍選址公益路，將以「牛腸火鍋．醒解湯」為核心的差異化品類切入，鎖定下班晚餐、聚餐與深夜用餐需求，打造中部少見的韓式湯鍋體驗。

由「中央韓鍋酒舍」由韓國總部技術團隊親自來台監製，從內臟前處理、湯底熬煮到出餐節奏，皆嚴格遵循原廠標準與多段火候掌控工法，完整還原首爾在地的味覺記憶。熱氣騰騰的湯鍋上桌，濃郁湯香即刻撲鼻，搭配現切食材與多款韓式小菜，忠實呈現「首爾深夜排隊名店」的經典風味。店內主打料理涵蓋牛腸火鍋、醒酒湯、特色菜、炙烤下酒菜與招牌生牛肉料理。

其中最具代表性的「牛腸火鍋」嚴選牛腸並經多道繁複工序細心處理，搭配韓國總店秘製辣醬預拌入味；入鍋後內臟膏脂與醬香層層釋放，湯色由清透逐步轉為濃郁紅潤，呈現近似奶油般的醇厚口感與鮮辛層次，被韓國老饕譽為「人生必吃」的經典鍋物。

▲牛腸火鍋。（記者廖美雅翻攝）

除招牌鍋物外，「雪濃湯系列」以濃白湯底為核心，骨香與內臟鮮味層層堆疊，口感圓潤卻不膩口；「牛腩火鍋」選用高品質牛肉，搭配慢熬高湯細火浸煮，肉質柔嫩；「牛內臟湯」則以牛骨高湯融合多部位牛雜慢煮，湯色乳白、風味濃而不躁，深受韓國在地消費者喜愛。

符合多元飲食需求、體恤不吃牛的消費者，中央韓鍋酒舍特別攜手韓國總部研發團隊，以溫潤「雞湯」為基底推出多款湯鍋選擇，包括「黃耆雞肉海鮮火鍋」、「辣豬肉海鮮火鍋」、「黃耆雞湯」、「黃耆海鮮豆腐雞湯」、「辣豬肉湯」及「辣豬肉海鮮豆腐湯」，讓不同飲食偏好也能同享韓式湯鍋的濃郁層次與暖胃滿足。