韓首艘潛艦將退役 完成最後巡航.國造艦承接
南韓海軍首艘潛艦「張保皋號」，年底將正式退役，19日執行了最後一次巡航任務，結束長達34年的服役生涯。未來，將由「張保皋Ⅲ級」新一代南韓國造潛艦家族，共同承接任務，其中包括「安武號」，日前首度參加海外美韓反潛演習；而10月才剛下水、預計2027年投入實戰部署的「蔣英實號」，則為最新型潛艦，性能大為升級，被視為新世代潛艦戰力的代表之一。
黑色船體緩緩自平靜海面浮現，南韓國旗被插上帆罩頂端。船員們登上艦橋，在甲板上整齊站成一排，最後一次在這艘潛艦上感受海風吹拂。
張保皋號第一任艦長 安炳九：「環境變化的時候速度很重要，從以前就這樣看，類似情況特別多。」
即將在年底正式退役的南韓首艘潛艦「張保皋」號，最後一次航行選在19日下午，從慶尚南道鎮海海軍港出航，執行約2小時的象徵性巡航任務返港。
南韓海軍：「必勝！」
首任艦長和第一批船員全體歸隊，採購船艦的承辦人也出席，意義非凡，為張保皋號34年服役生涯，隆重畫下句點。
張保皋號第一任艦長 安炳九：「能夠參與迎接開拓南韓水下世界的『海洋開拓者』張保皋號的第一次與最後一次航行，我心中感慨萬千。」
1992年從德國收購的張保皋號，是南韓首艘潛艦，命名源自新羅時期名將張保皋，象徵開拓海洋貿易的精神。34年間累計航行63萬公里，相當於環繞地球超過15圈。
張保皋號第一任艦長 安炳九：「作為世界最高等級的柴油潛艦運營國，看到閃耀的發展，我感到非常激動和自豪。」
雖然僅為1200噸級、長度也只有56公尺，「張保皋」號卻曾在2004年環太平洋軍演中大放異彩，成功模擬攻擊包括美國航艦在內的30多艘艦艇，隱形能力獲高度肯定，彰顯韓國海軍潛艦戰力。
張保皋號最後一任艦長 李濟權：「張保皋號是國家戰略部隊潛艇司令部的基石，也是潛艦部隊的夢想與挑戰。 我們潛艦隊隊員們將繼承張保皋號的開拓精神，作為大韓民國安全默默的守護者，完美執行所賦予的任務。」
張保皋號的退役，也象徵著新時代的開啟。
展現接班氣勢的，包括南韓國造「張保皋Ⅲ級」（KSS-Ⅲ），也稱作「島山安昌浩級」的3000噸級柴電潛艦2號艦「安武號」（SS-085），日前首度參與美韓海軍每兩年定期舉行的「沉默鯊魚」反潛聯演。
安武號官兵：「目前發現不明水中接觸物。全員戰鬥部署！」
「安武號」配備「絕氣推進系統」（AIP），最大潛航速度為20節（約時速37公里）；搭載6具彈道飛彈發射管，可發射搭載傳統彈頭的潛射彈道飛彈，打擊地面目標，有效提升嚇阻能力。
安武號艦長 安建榮：「安武號全體官兵都具備最高度的戰鬥準備態勢。只要敵人挑釁，我們將在水下立即、強而有力、澈底地予以懲罰並殲滅敵軍。」
10月才剛下水的首艘3600噸級潛艦「蔣英實」號，也同屬「張保皋III級」，搭載鋰電池系統，有效延長潛航時間。
韓華海洋特殊船隻生產負責人 朱永錫：「相較於第一批(國產潛艦)，最大程度地提高了潛航能力，用鋰電池取代現有的鉛酸電池，最大程度提高在水中作戰的時間。」
新潛艦還升級了聲納系統，水下偵搜能力顯著提升，打擊性能也毫不遜色，可搭載10枚潛射彈道飛彈，發射射程可達500公里以上。預計2027年完成評估後，將交付海軍，加入戰備行列。
然而，南韓的潛艦戰力擴張並未止步於此。
南韓總統 李在明（11/14）：「我們一致同意推進建造核動力潛艦，這是數十年來的夙願，也是維持朝鮮半島和平與穩定的必要戰略資產。」
南韓政府日前宣布已與美國達成最終協議，將合作建造核動力潛艦。這將大為提升海軍力量，因為比起柴油電力，核動力潛艦不用浮出水面充電，可以無限期在水下作戰，速度也更快，有利於迅速擺脫威脅環境。
南韓海軍參謀總長 姜東吉：「如果現在開始建造，也要到2030年代中期以後才能完成。」
只是建造一艘需耗時10年時間，最快2035年後才能部署。屆時南韓將成為全球第七個擁有核動力戰略潛艇的國家，水下戰力邁向新世代，有助於嚇阻北韓挑釁、制衡中國擴張，打造更堅實的安全屏障。
更多 TVBS 報導
北韓試射極音速飛彈 韓新潛艦下水.年底部署玄武-5導彈
美指韓軍可助制衡北京？韓造強軍之路 遇兵力縮水困境
韓美同盟升級！參謀長首次聯手飛行 防長共赴板門店
川普突恢復核試 美俄中朝伊.核武賽升溫
其他人也在看
現役軍官遭港商吸收成共諜! 國防部長顧立雄:痛心
政治中心／楊凱安、陳聖翰 台北報導港籍中國商人丁小琥，透過宗教交流來台，利用退役軍人接觸現役軍官，要求他們未來開戰時，率部屬消極不抵抗，遭檢方聲押起訴，國防部長顧立雄直言中方滲透日漸嚴重，除了採取必要的因應作為，也會加強保防教育，對於接觸機密的人會再加強查核，對於軍中發生這樣的事感到痛心。港籍中國商人丁小琥，吸收多名現役軍官，要求他們戰時消極不抵抗，遭檢方聲押起訴，國防部長顧立雄直言，中國滲透力道不斷加大。港籍中國商人丁小琥吸收我現役軍官成共諜，國防部長顧立雄表示將持續強化保防教育。（圖／民視新聞）國防部長顧立雄：「中國確實對我們的滲透作為是日趨嚴重，採取相關的因應作為，所以我們要不斷加強保防教育，接觸機密的人我們，也都要加以進行查核，當然我們對於發生這樣的事情，都感到痛心。」強調會再加強保防教育，畢竟中方動作越來越多，不只企圖從內部滲透，也因不滿川普政府對台軍售，與日本首相高市早苗的「台海有事」說，中國解放軍分別在台海與黃海，進行軍事威嚇，引發區域緊張。國防部長顧立雄：「台海或是在整個印太區域，我想中國應該要放棄所有，以武力來解決事情的這種思維，中國不斷的軍事擴張，對台海來講，動輒要以武力併吞台灣，我想各國理念相近的國家，都會感覺到這樣的事態嚴重，真正麻煩製造來源是中國。」國防部發行"台灣全民安全指引"，預計19號起進行家戶普發。（圖／民視新聞）痛批中國就是TroubleMaker，為了應對中國軍事作為，以及可能的天災地變，國防部製作新版"台灣全民安全指引"，規畫19號起家戶普發，印製1100萬本，總金額4279萬，卻被質疑動用第二預備金規避監督，顧立雄駁斥。國防部長顧立雄：「要避免數位落差，所以我們認為普發紙本，也是一個確保我們，面對緊急狀態或重大災害情況下，能夠確保國人的財產生命安全，採公開招標方式，沒有任何規避情形。」澄清再澄清，只盼在災害真正發生時，能讓國人的財產生命得到保障。原文出處：現役軍官遭港商吸收成共諜! 國防部長顧立雄:痛心 更多民視新聞報導這也甩鍋？何鷹鷺鼓吹統一遭藍營停權 竟嗆：民進黨打壓言論自由挑戰鍾東錦人選出爐 民進黨選對會推「她」拚戰苗栗縣長民進黨硬起來了！11位南部綠委傾巢而出 誓言對抗「惡修財劃法」民視影音 ・ 1 天前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 5 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 10 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
費仔、龍恩點頭加入中華隊！旅美選手恐官辦熱身賽才能報到 教練團積極協調
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導2026年世界棒球經典賽（WBC）進入備戰期，中華隊目前最大的不確定因素仍是旅美球員的歸隊時程。總教練曾豪駒表示，國家...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 8 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 10 小時前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 8 小時前
男不能說的秘密 肛門卡杯子 醫看：太扯了
[NOWnews今日新聞]中部一名男子連續三天腹脹、無法排便，疼痛難耐急赴醫院求診。醫師安排X光檢查時意外發現，他的肛門深處竟卡著一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯口朝下嵌入腸道，導致部分腸段缺...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
展示車當新車？ 消費者見行車記錄器才發現 業者：調解中
高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻...華視 ・ 1 天前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 1 天前
不怪台灣搶晶片生意！川普突轉貼黃仁勳3句話
不怪台灣搶晶片生意！川普突轉貼黃仁勳3句話EBC東森新聞 ・ 12 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前