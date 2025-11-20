韓首艘潛艦將退役 完成最後巡航.國造艦承接

圖／達志影像路透社

南韓海軍首艘潛艦「張保皋號」，年底將正式退役，19日執行了最後一次巡航任務，結束長達34年的服役生涯。未來，將由「張保皋Ⅲ級」新一代南韓國造潛艦家族，共同承接任務，其中包括「安武號」，日前首度參加海外美韓反潛演習；而10月才剛下水、預計2027年投入實戰部署的「蔣英實號」，則為最新型潛艦，性能大為升級，被視為新世代潛艦戰力的代表之一。

黑色船體緩緩自平靜海面浮現，南韓國旗被插上帆罩頂端。船員們登上艦橋，在甲板上整齊站成一排，最後一次在這艘潛艦上感受海風吹拂。

廣告 廣告

張保皋號第一任艦長 安炳九：「環境變化的時候速度很重要，從以前就這樣看，類似情況特別多。」

即將在年底正式退役的南韓首艘潛艦「張保皋」號，最後一次航行選在19日下午，從慶尚南道鎮海海軍港出航，執行約2小時的象徵性巡航任務返港。

南韓海軍：「必勝！」

首任艦長和第一批船員全體歸隊，採購船艦的承辦人也出席，意義非凡，為張保皋號34年服役生涯，隆重畫下句點。

張保皋號第一任艦長 安炳九：「能夠參與迎接開拓南韓水下世界的『海洋開拓者』張保皋號的第一次與最後一次航行，我心中感慨萬千。」

1992年從德國收購的張保皋號，是南韓首艘潛艦，命名源自新羅時期名將張保皋，象徵開拓海洋貿易的精神。34年間累計航行63萬公里，相當於環繞地球超過15圈。

張保皋號第一任艦長 安炳九：「作為世界最高等級的柴油潛艦運營國，看到閃耀的發展，我感到非常激動和自豪。」

雖然僅為1200噸級、長度也只有56公尺，「張保皋」號卻曾在2004年環太平洋軍演中大放異彩，成功模擬攻擊包括美國航艦在內的30多艘艦艇，隱形能力獲高度肯定，彰顯韓國海軍潛艦戰力。

張保皋號最後一任艦長 李濟權：「張保皋號是國家戰略部隊潛艇司令部的基石，也是潛艦部隊的夢想與挑戰。 我們潛艦隊隊員們將繼承張保皋號的開拓精神，作為大韓民國安全默默的守護者，完美執行所賦予的任務。」

張保皋號的退役，也象徵著新時代的開啟。

展現接班氣勢的，包括南韓國造「張保皋Ⅲ級」（KSS-Ⅲ），也稱作「島山安昌浩級」的3000噸級柴電潛艦2號艦「安武號」（SS-085），日前首度參與美韓海軍每兩年定期舉行的「沉默鯊魚」反潛聯演。

安武號官兵：「目前發現不明水中接觸物。全員戰鬥部署！」

「安武號」配備「絕氣推進系統」（AIP），最大潛航速度為20節（約時速37公里）；搭載6具彈道飛彈發射管，可發射搭載傳統彈頭的潛射彈道飛彈，打擊地面目標，有效提升嚇阻能力。

安武號艦長 安建榮：「安武號全體官兵都具備最高度的戰鬥準備態勢。只要敵人挑釁，我們將在水下立即、強而有力、澈底地予以懲罰並殲滅敵軍。」

10月才剛下水的首艘3600噸級潛艦「蔣英實」號，也同屬「張保皋III級」，搭載鋰電池系統，有效延長潛航時間。

韓華海洋特殊船隻生產負責人 朱永錫：「相較於第一批(國產潛艦)，最大程度地提高了潛航能力，用鋰電池取代現有的鉛酸電池，最大程度提高在水中作戰的時間。」

新潛艦還升級了聲納系統，水下偵搜能力顯著提升，打擊性能也毫不遜色，可搭載10枚潛射彈道飛彈，發射射程可達500公里以上。預計2027年完成評估後，將交付海軍，加入戰備行列。

然而，南韓的潛艦戰力擴張並未止步於此。

南韓總統 李在明（11/14）：「我們一致同意推進建造核動力潛艦，這是數十年來的夙願，也是維持朝鮮半島和平與穩定的必要戰略資產。」

南韓政府日前宣布已與美國達成最終協議，將合作建造核動力潛艦。這將大為提升海軍力量，因為比起柴油電力，核動力潛艦不用浮出水面充電，可以無限期在水下作戰，速度也更快，有利於迅速擺脫威脅環境。

南韓海軍參謀總長 姜東吉：「如果現在開始建造，也要到2030年代中期以後才能完成。」

只是建造一艘需耗時10年時間，最快2035年後才能部署。屆時南韓將成為全球第七個擁有核動力戰略潛艇的國家，水下戰力邁向新世代，有助於嚇阻北韓挑釁、制衡中國擴張，打造更堅實的安全屏障。

更多 TVBS 報導

北韓試射極音速飛彈 韓新潛艦下水.年底部署玄武-5導彈

美指韓軍可助制衡北京？韓造強軍之路 遇兵力縮水困境

韓美同盟升級！參謀長首次聯手飛行 防長共赴板門店

川普突恢復核試 美俄中朝伊.核武賽升溫

