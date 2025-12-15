韓首艘自製快速攻擊艇下水 明年底成軍

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Defence Blog」報導，南韓海軍陸戰隊首艘自製快速攻擊艇「槍魚號」（HCB-001），11日在釜山舉行下水儀式（如上圖左，取自Korea Defense Blog 臉書），後續將進行艤裝與海測作業，並於明年底前交付成軍，持續增強近岸水面戰力。

報導指出，南韓海軍陸戰隊與國防採購計畫管理局（DAPA），11日攜手製造商江南造船公司，在其位於釜山沙下區的船廠，舉行首艘國造新型快速攻擊艇「槍魚號」下水程序，顯示該艇已大致完成船體建造工作，接續將進入測評階段；預計明年12月交付，完成各項關鍵系統整合後，即可投入作戰部署。

南韓國防部去年7月與江南造船公司簽署合約，今年5月啟動建造作業、8月舉行龍骨鋪設儀式。「槍魚號」全長約18公尺，艇身內部則採封閉式設計，且安裝防彈裝甲以提升生存能力，同時搭載遙控武器站和噴水推進系統，具備強大火力與優異機動性，最高航速可達時速80公里。

南韓海軍陸戰隊表示，由於採開放式結構設計的硬殼充氣快艇（RIB）等裝備已老化，新式快速攻擊艇則在速度、安全防護和打擊火力等方面，皆獲大幅升級；未來服役後，可望進一步強化部隊執行近岸巡邏、快速反應及支援兩棲作戰等多元任務能力，有效應對潛在威脅蠢動。

南韓首艘國造快速攻擊艇「槍魚號」11日下水，預計明年底交付。（取自Korea Defense Blog 臉書）

「槍魚號」具備強大火力和出色機動性，將進一步增強南韓海軍陸戰隊戰力。（取自Korea Defense Blog 臉書）