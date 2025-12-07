韓驚爆12萬台監視器畫面遭駭！裸體、分娩影片被流入中國
國際中心／張予柔報導
南韓警方近日破獲一件令人震驚駭客事件，4名嫌犯利用家庭與商業場所的網路監控攝影機（IP Camera）漏洞，成功入侵12萬台設備，製作並販售數百部性剝削影片至海外網站，受害地點包括服飾賣場、投幣式KTV、酒店包廂、皮拉提斯教室，甚至婦產科分娩室，引發社會震驚。警方調查發現，多數設備因初始密碼過於簡單、缺乏安全設定，成為駭客輕易入侵的目標。
南韓警方發現，中國非法網站曾流出約500部由家庭及商業網路攝影機拍攝的私密影片。（圖／翻攝自스포츠）
根據韓國媒體報導，中國非法色情網站去年9月曾出現約800部由網路攝影機拍攝的私密影片，其中約500部為南韓受害者。警方追查後發現，影片來源遍及一般家庭、多功能商家及醫療空間，凸顯網路攝影機的漏洞已經成為日常生活中的「定時炸彈」。
警方歷時一年鎖定4名駭客，發現他們分別入侵數萬台攝影機製作並販售性剝削影片，目前3人被羈押、1人接受調查。（示意圖／翻攝自Pixabay）
警方花費一年鎖定4名犯嫌，確認他們各自獨立駭入設備，並非同一犯罪組織成員。無業男子A某入侵6萬3000台攝影機，製作545部影片並以價值3500萬韓元的虛擬貨幣出售；上班族B某則入侵7萬台攝影機，製作648部影片並獲取約1800萬韓元。其他兩名犯嫌分別入侵1萬5000多台及136台設備，目前3人已被羈押，1人仍在調查中。
南韓政府強化IP Camera安全規範，要求高風險場所使用認證設備，並呼籲民眾設定複雜密碼、定期更新軟體。（示意圖／翻攝自Pixabay）
針對事件，南韓政府強調市面上約八成的網路攝影機為中國製廉價產品，並啟動「IP Camera安全強化後續對策」，要求醫療院所、游泳池、產後照護中心等高風險場所使用通過安全認證的攝影機。政府也將修改法規，強制產品設計階段加入複雜密碼及登入錯誤鎖定功能，並協調製造商更新已上市設備。警方呼籲使用者務必設定8位數以上包含數字與符號的複雜密碼，每6個月更換一次，並保持軟體更新。
原文出處：南韓驚爆12萬台監視器畫面遭駭！非法「裸體、分娩影片」被流入中國
