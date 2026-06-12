韓高官喊「進口外籍女」給農村男娶妻！人權委員會出手了

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國際中心／楊佩怡報導

今（2026）年2月，時任南韓全羅南道珍島郡守金熙洙（김희수）在參與「光州、全羅南道行政整合座談會」時，針對農村人口消滅危機發表的言論引發軒然大波。金熙洙當時建議政府應採取特別對策，稱：「如果真的沒辦法，就該採取特別對策，比如從斯里蘭卡或越南『進口』年輕姑娘，讓農村小伙子娶妻」。對此，南韓人權委員會11日發布聲明出手了。





韓高官喊「進口外籍年輕女」給農村男娶妻！遭黨部除名…人權委員會出手了

南韓珍島郡郡守金熙洙稱「進口年輕女性」幫助農村單身男結婚。（圖／翻攝自金熙洙臉書）

人口對策竟是「進口女性」？金熙洙失言引發歧視爭議

綜合韓媒報導，今年2月，在光州和全羅南兩市行政合併的市政廳會議上，金熙洙在討論應對人口下降的措施時表示：「如果真的沒辦法，就該採取特別對策，比如從斯里蘭卡或越南『進口』年輕姑娘，讓農村小伙子娶妻」。隨後，有人向南韓國家人權委員會投訴金熙洙的言論帶有厭女和種族歧視色彩。

人權委員會嚴正駁斥：貶低人格、缺乏性別敏感度

對此，南韓國家人權委員會發出聲明，嚴厲批評金熙洙的用詞極度不當。認為該發言嚴重缺乏性別與多元文化敏感度，並建議金熙洙接受相關人權教育。人權委員會在判定書中指出：「該言論以『進口』一詞稱呼外籍女性的婚姻移居，將『人』貶低為如同物品或勞動力般可交換、可籌措的對象，且將外籍女性視為解決農村男性婚配問題的工具，未尊重女性的自我決定權與人格尊嚴」。

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韓高官喊「進口外籍年輕女」給農村男娶妻！遭黨部除名…人權委員會出手了

金熙洙音失言風波遭共同民主黨除名，雖後續以無黨籍參選，但沒選上。（圖／翻攝自金熙洙臉書）

金熙洙遭共同民主黨除名

此外，為了防止此類事件再次發生，人權委員會也向「大韓民國市長郡守區廳長協議會」會長提出建議，認為應全面針對地方首長實施性別與多元文化敏感度提升教育。而熙洙則因該爭議性發言遭共同民主黨除名，儘管他在上個月的「6/3 地方選舉」中，改以無黨籍身分參選，並在選舉期間拋出包括「農村單身男性結婚支援金」等政見試圖挽回支持，但仍不幸落選。

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原文出處：韓高官喊「進口外籍年輕女」給農村男娶妻！遭黨部除名…人權委員會出手了

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