韓高官脫口「進口外籍處女」…救農村單身男性！人權委員會發聲了

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金熙洙曾說出要進口越南年輕女性的言論。圖／翻攝自김희수臉書

南韓國家人權委員會日前表示，珍島郡郡守金熙洙曾說出，「應該進口越南年輕女性，讓農村單身男子結婚」的言論。該發言以「進口」一詞形容外籍女性，遭檢舉涉及貶低女性以及種族歧視，不過，人權委員會認為，難以認定申訴人遭到具體損害，因此決定不予受理。

綜合外媒報導，南韓國家人權委員會11日指出，金熙洙於今年2月在「光州・全南行政整合巡迴市民座談會」中，提到農村人口減少問題時指出，「應從斯里蘭卡或越南進口年輕女性，讓農村單身男子結婚，並提出特別對策」，並強調這些女性不僅要年輕，還得是處女。

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這段發言被檢舉涉及貶低女性、種族歧視，不過人權委員會難以認定申訴人遭受具體損害，因此不予受理。不過，人權委員會指出，用「進口」來形容外籍女性，容易讓人將人視為可交易，或是調度的對象，也並未充分考量女性的自我決定權、人格權。

人權委員會進一步指出，在結婚移民的女性增加、多元文化家庭共存的情況下，這類的言論可能會加深社會對移民、多元文化家庭的偏見以及汙名，因此建議請金熙洙接受相關的人權教育。在爭議爆發後，金熙洙已遭共同民主黨開除，並於6月3日地方選舉以無黨籍參選，最終落選。

事實上，政治人物在外籍移民議題上失言並非第一樁，前民眾黨主席柯文哲，曾在2015年擔任台北市長期間，脫口說出「台灣已進口30萬外籍新娘」一句話，遭到抨擊歧視女性與新移民，當時他僅解釋說發言確實有改善空見，但出發點絕對不是傷害新移民女性的尊嚴。



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