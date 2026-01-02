韓高官：尋求與中國「全面恢復」關係 但避免被拉進反日聯盟

韓國總統府國家安保室室長魏聖洛 圖：取自維基百科 by 韓國國會 版權規定：KOGL Type 1

[Newtalk新聞] 韓國總統府國家安保室室長魏聖洛稍早舉行記者會，表示首爾當局將尋求與中國「全面恢復」關係。對於可能牽涉到反日議題，則有意保持距離。

日本《共同社》報導，魏聖洛今天在記者會上，宣布李在明總統將於4日至7日訪華，旨在「全面恢復」停滯不前的韓中關係。

自 2016 年美國軍方決定在韓國部署「薩德」系統以來，韓中關係便不斷惡化。李在明將於5日會見習近平主席，修復關係。

儘管此次訪問無可避免將涉及與日本歷史相關的問題，但魏聖洛將李在明此行描述為「正常行程」。共同社分析，這表明對於中國在歷史問題上拉攏韓國統一戰線對抗日本的意圖，韓方將會保持距離。

廣告 廣告

魏聖洛僅表示，韓國政府將秉持「一個中國」處理台灣問題。對於日本內閣總理大臣高市早苗在國會答詢時有關「台灣有事」講話後日中關係惡化，魏聖洛則表示「對話與合作比對抗更可取」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國稱數十個國家支持軍演 外交部：「為虎作倀」者國際自有公評

韓國空軍T-50訓練機緊急著陸後翻覆 2飛官成功脫險無傷亡