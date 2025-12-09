韓高鐵車窗破裂！工作人員「用膠帶黏補」還繼續行駛

韓國高速列車KTX215次列車3號車廂被民眾拍下以膠帶、布料簡易黏補破裂處。圖／翻攝自X

破損的外框竟使用膠帶和布料修補？昨（8）日下午4點18分，一名乘客拍下畫面並指控韓國鐵路公司（Korail）KTX 215次列車車廂破損處僅簡易黏補，令人擔憂；對此鐵路公司回應，因冬季高速行駛容易被軌道上彈起碎石撞擊，已返回維修站等待修復。

根據韓國媒體《中央日報》報導，民眾於昨日下午4點18分拍下韓國高速列車KTX215次列車外觀，指出3號車廂一塊外窗在行駛過程中破裂，竟僅以膠帶及布料簡易修補，相當危險。

廣告 廣告

消息曝光引起社會關注，韓國鐵路公司（Korail）還原事發經過，指出列車當天從慶尚北道浦項開往首爾途中，因一塊碎石擊中了2扇車窗之間的框架，導致1塊裝飾板破裂，工作人員隨即用膠帶和布料進行臨時修補，隨即出發前往昌原市馬山站。

韓國鐵路公司（Korail）一位代表解釋，因冬季列車高速行駛，軌道上的碎石容易向上彈起，導致列車撞擊碎石事故增多，而「受損部分背面還有一層鋁板，因此此次事故並未影響列車運行安全。」

韓國高速列車KTX215次列車3號車廂被民眾拍下以膠帶、布料簡易黏補破裂處。圖／翻攝自X

代表指出，待列車自昌原安全返回韓國鐵路公司高陽維修站後，將進行安全維修；然而KTX型號「山川（KTX-II）」標榜採用5層玻璃，KTX「1（初期TGV）」列車採用4層玻璃，該公司稱玻璃在高速行駛時能夠提供良好的抗衝擊性，對於碎石破壞，維修人員則將其視為反覆出現的維護問題。

不過本次以膠帶、布料臨時遮蓋破損處引起安全疑慮，韓國鐵路公司發言人表示，公司將研究如何使臨時維修「更安全、更美觀」。



回到原文

更多鏡報報導

青森7.5強震！日網見台灣旅客舉動 大讚「與他們不同」勇敢有品格

性病不只出沒下體！這3病毒也容易爬上臉 揭區別皮膚病眉角

全球不到50例！懷孕找不到胎兒 竟「寄生肝臟」風險曝光