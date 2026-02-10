韓、中電磁鋼品反傾銷案 經部初步認定實質損害國內產業

經濟部今天(10日)召開貿易救濟審議會，就台灣對韓國、中國大陸「冷軋扁軋非方向性電磁鋼品」反傾銷案審議初步調查結果，並認定有合理跡象顯示國內產業遭受實質損害，後續將移請財政部做傾銷調查。

經濟部表示，此案調查2022年1月至2025年9月期間，韓、中兩國非方向性電磁鋼品進口量逐年大幅增加且持續降價，自2023年起已低於國產品內銷價格，價差還有擴大趨勢。國產品為了競爭，不得不跟進減價，但因降價幅度不及涉案進口產品導致客戶流失，進而造成我國生產量、內銷量、市場占有率、營業利益及雇用員工人數等經濟指標都呈現下降趨勢，顯示韓國及中國的非方向性電磁鋼品傾銷進口已對國內產業造成不利影響。

廣告 廣告

經濟部說明，依據「平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法」規定，我國反傾銷案件調查是由財政部與經濟部分工，分別負責傾銷調查與損害調查。程序上先由經濟部做產業損害初步調查，如認定成立，則移請財政部進行傾銷「初步」及「最後」調查，當「最後」調查認定傾銷成立後，再由經濟部進行產業損害「最後」調查，最終交由財政部決定是否課徵反傾銷稅。

經濟部將產業損害初步調查認定結果通知財政部後，財政部應於通知送達隔日起70日內作成有無傾銷的初步認定，並決定是否臨時課徵反傾銷稅。

經濟部指出，此案若須進行產業損害「最後」調查，經濟部將就國內產業狀況進一步瞭解及查證，並蒐集各方針對課徵反傾銷稅對下游產業等國家整體經濟利益影響的意見，提供給財政部關稅稅率審議小組參考，屆時也不排除會因其他任何新增不同事實與分析，而有不同結論。(編輯：鍾錦隆)