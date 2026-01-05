韓「國民影帝」安聖基噎食心臟驟停！搶救一週無效 今逝世享壽74歲

南韓「國民影帝」安聖基去年12月30日因用餐時噎到，食物阻塞呼吸道引發心臟驟停，送醫搶救多日，今（5）天上午9點逝世，享壽74歲，經紀公司Artist Company證實消息，生前出演超過80部電影，多次拿下韓國三大影視獎影帝，消息一出震驚演藝圈，經紀公司創辦人李政宰、鄭雨盛將在9日葬禮上最後送別。

安聖基7歲就出道演出電影，69年演員生涯出演過超過80部電影，《總統要出嫁》、《華麗的假期》、《實尾島風雲》、《韓山島海戰》等都有他的身影，此外，他更曾在《墨攻》和劉德華、范冰冰、王志文等人有過對手戲，憑藉多個角色橫掃南韓三大影視獎「百想藝術大賞、青龍電影獎、大鐘賞」，被稱為「國民影帝」。

廣告 廣告

安聖基2022年證實罹患血癌，康復後仍持續演戲，展現對表演的熱愛，然而去年末爆出他因噎食陷入昏迷，緊急送醫搶救、家人也在身邊陪伴，今天上午9點在家人陪伴下離世。Artist Company隨即發布訃聞，表示他是韓國流行文化歷史的名人，對影視演藝有深厚使命感，透過無數作品傳達跨世代的深刻共鳴。

「國家級演員」安聖基突然離世讓人措手不及，韓國影壇也將以最高規格「電影人葬禮」形式道別傳奇演員，靈堂設在首爾聖母醫院殯儀館，據了解，經紀公司創辦人李政宰、鄭宇盛將送他最後一程，出殯儀式將在9日上午6點舉行，之後安葬在京畿道楊平郡「星之庭園」。





責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

影帝高捷降臨《嗨！營業中》鬼鬼大膽逼問「法式熱吻」

金球獎入圍名單揭曉！《一戰再戰》獲9項提名 李奧納多.李炳憲爭影帝

金馬62／完美落幕 屬於電影人「最好的時光」收視亮眼！