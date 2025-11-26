韓「國民爺爺」辭世！李順載預計11/27出殯 李昇基、羅PD現身致意

韓國「國民爺爺」李順載離世的消息引起各界哀悼，他的靈堂設於首爾峨山醫院，預計於27日清晨出殯。這幾天眾多藝人陸續前往靈堂致意，包括曾與李順載共事的李昇基、白一燮以及羅PD等人。他們紛紛表達了對這位德高望重演員的不捨與思念，回憶起與李順載共處的點滴時光，並祝福他一路好走。李順載生前以親切形象深植人心，靈堂上的遺照也選用了他笑容滿面的畫面。

花漾爺爺李順載將在27日清晨出殯。（圖／news1提供）

李順載的靈堂設於首爾峨山醫院，遺照選用了他生前笑容滿面的模樣，彷彿還想和同事、後輩們談論演技的話題。許多演藝圈後輩紛紛送上花圈或親自前往靈堂，回憶起與李順載的共處時光，難掩悲傷之情。

李昇基是前往靈堂致意的藝人之一，他回憶道，李順載曾主持過他的婚禮，當他邀請李順載參與《精奇大家庭》這部作品時，李順載表示如果是昇基的邀約，一定會幫忙。李昇基表示李順載的離世讓他感到心痛，他透露一直都知道對方身體欠佳，曾與妻子一起去探望，當時李順載還親自送他們到電梯口。李昇基希望李順載能一路好走，在天上過著幸福的日子。

李順載是大家心目中的「國民爺爺」。（圖／翻攝KBS）

與李順載一同出演《花漾爺爺》的81歲演員白一燮也親自到場致意。白一燮難過地表示，不明白為何李順載不打聲招呼就提早離開了，他們本來說好要一起演戲到94歲，然後活到100歲。曾執導《花漾爺爺》的導演羅暎錫也前往靈堂送李順載最後一程。他在活動上表示，聽到這個消息感到非常遺憾，會為已經去天國的李順載祈禱。李順載預計於27日清晨6時20分出殯。

