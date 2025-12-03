韓「戒嚴之亂」週年軍方再道歉 李在明：全民應頒諾貝爾獎

南韓「戒嚴之亂」滿一年，總統李在明宣布將12/3列為國定假日「國民主權日」。（圖／達志影像美聯社）

南韓「戒嚴之亂」今天剛好滿一年，南韓國防部長特別代表軍方，向人民道歉。南韓李在明也宣布，將把12/3這天列為國定假日，叫「國民主權日」。他也說，一年前勇敢抵抗戒嚴的南韓人民，值得獲頒諾貝爾和平獎。

南韓「戒嚴之亂」事件滿一週年之際，南韓政府宣布將12月3日定為「國民主權日」國定假日，以紀念人民勇敢抵抗政變的精神。南韓國防部長安圭伯特別代表軍方向全國人民正式道歉，承認軍方捲入內亂的錯誤。總統李在明在特別演說中，將此事件稱為「光之革命」，並表示南韓人民因拯救民主、恢復和平的勇氣，值得獲頒諾貝爾和平獎。

在這個重要的紀念日，李在明強調，這次事件是21世紀以來民主國家首次發生的政變。他感謝南韓人民即使手無寸鐵，仍然勇敢站出來擊敗不公權力，展現了守護民主的決心。國防部長安圭伯則在自己的臉書上發表「12月3日戒嚴一週年談話」，表示本應保護國民的軍隊竟然捲入內亂，因此代表軍方向國民正式道歉。韓聯社記者在紀念日當天重返事發現場，發現國會內仍保存著部分戒嚴之亂的痕跡。禹議長當時翻牆逃離的地方被市民貼上紀念牌，國會正面也新增了一塊紀念碑，以紀念這段重要的歷史時刻。

與此同時，涉嫌炒股、收賄的南韓前第一夫人金建希正好在這一天出席最後一次庭審。她鬢髮斑白，身體狀況虛弱，需要他人攙扶，整個過程中一直低著頭。在特檢量刑階段，她顯得相當不安，與國家慶祝民主勝利的氛圍形成鮮明對比。南韓人民在一年前的「戒嚴之亂」中展現的勇氣，已成為民主精神的象徵。透過設立「國民主權日」，南韓政府希望永遠紀念這段歷史，並傳承人民守護民主的精神。

