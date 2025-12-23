「韓」流壓境！林襄爆收入雪崩數百萬 經紀人不降價成致命傷

台灣職業運動近年來掀起啦啦隊風潮，當中更是有不少韓籍啦啦隊員前來台灣發展，可謂「韓」流壓境，今（23日）有週刊就報導，在這一年來，人氣媲美韓國啦啦隊的林襄，收入竟然雪崩式下跌，且原因和她的經紀人莉奈有關，收入比去年少了數百萬元。

《鏡週刊》報導，有廠商曾在前年力邀當時人氣極高的林襄代言聯名茶款，不過經紀公司開價120萬，讓他們退卻，最終改找價格比林襄便宜三分之一的李多慧，然而近年來韓國啦啦隊不斷來台發展，在「韓」流壓境的情況下，林襄的人氣似乎也出現下滑的跡象，根據2025年《網路溫度計DailyView》的排名，前五名都由韓國啦啦隊包辦，林襄則是排名第六。

如今啦啦隊圈更傳出，林襄在近一年來收入及工作量都大幅減少，比去年少了至少數百萬元，原因和經紀人莉奈有關，據傳，莉奈寧願讓林襄少接工作，也不願調降價格，兩人也因為對工作帳目認知不同產生過嫌隙，未來林襄是否會再與其續約，將成為外界關注的焦點。

