韓「草莓蛋糕」登台！金箔草莓帕妃杯超吸睛

韓國草莓蛋糕特色，主打精緻感超好拍照，想吃現場還不一定買得到。（圖／東森新聞）





搶限量的草莓蛋糕。有傳統老字號甜點店，草莓用料滿滿滿不手軟，特別選用高海拔苗栗泰安鄉的草莓。而近期韓國知名的草莓蛋糕也快閃台北五星飯店，第一天特別推出新口味。

韓國必吃的草莓蛋糕終於來啦，除了經典款之外，今年還新推出草莓帕妃杯，不只這樣，今年還有新的巧克力糕體快閃台北飯店。濃郁可可加上酸甜草莓，根本是犯規。

吸睛的草莓帕妃杯則主打健康，全麥穀物、優格層層堆疊，最後灑金箔點綴，顏值直接拉滿。民眾：「還滿特別的是，那個剖面可以直接看到草莓，所以其實還滿吸睛的，因為一般比較少見。」

廣告 廣告

民眾：「去年就有看到有在賣，但那時候沒有訂到，所以今年看到可以預購，就趕快下訂。」

主廚李載勳：「這款帕妃杯，是從我們的經典草莓蛋糕延伸而成，草莓是選用台灣的新鮮草莓。」

韓國草莓蛋糕特色，主打精緻感超好拍照，想吃現場還不一定買得到。22日開賣第一天，預購量已達4成，不過反觀另一頭，台灣傳統的草莓蛋糕也不輸。

乳酪蛋糕上，鋪上滿滿草莓，用料完全不馬乎，新北永和這間老字號甜點店，草莓季限定開賣，數一數草莓到底有幾顆，平均一個蛋糕會放上15到20顆。蛋糕店老闆娘許子凡：「我們的草莓跟一般店家都是用大湖草莓不一樣，我們家特定選用高海拔苗栗泰安鄉的草莓。」

另一款巧克力草莓量用的更兇，一層兩層三層，每層鋪滿滿。冬季草莓甜點戰正式開打，永和逸+烘培除了草莓蛋糕，經典的草莓塔也很熱賣，板橋知名咖啡廳有季節限定的胖草莓麵包，選用大湖草莓、奶油霜、奶油酥餅，汐止名店錦賢蛋糕則是推出8吋乳酪草莓蛋糕，被號稱是最強浮誇草莓山，台韓草莓大戰開打，從五星飯店到甜點店，各家火力全開，搶草莓控味蕾。

更多東森新聞報導

名店又-1 大提琴家陳世霖「ISM主義甜時」月底熄燈

好市多上架「神級點心」！會員超推：適合當下午茶

緊張哥又來了！車反鎖借2千 甜點店開業首日就慘賠

