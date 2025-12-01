韓「酷澎」3370萬用戶個資外洩 疑陸籍前員工犯案
南韓電商龍頭酷澎（Coupang）爆出，大量客戶姓名、電子郵件、配送地址和電話號碼等個資，遭到未經授權存取，總計外洩3370萬名客戶資料，幾乎等同南韓當地酷澎用戶總數。根據酷澎提交給相關單位的資料顯示，非法調閱用戶個資行為疑似從今年6月就開始持續，直到五個月後才發現；主要嫌疑人是1名中國籍的前職員，但目前已離職並已離開南韓。
一封來自電商龍頭酷澎（Coupang）的簡訊，讓全韓炸鍋。
有3370萬名，幾乎等同所有用戶都收到通知，個人資訊包括姓名、電子郵件、收貨地址和訂單訊息，通通遭外洩。
南韓科學技術情報通訊部長 裴慶勳：「在沒有正常登入的情況下，竊取了3千多萬個帳號的客戶名稱、電子郵件、配送地、電話號碼和住址。」
初步調查顯示，早在去年6月24日，就開始出現不明人士透過伺服器中身分驗證漏洞，未經授權存取客戶紀錄。但長達5個月的時間，公司方面絲毫未察覺，直到11月18日才發現，並在月底二度通報個人資訊保護委員會。
高麗大學訊息保護研究院名譽教授 林鐘仁：「這是因為內部管控不到位，大規模的數據外洩卻沒有紀錄。」
發生如此資安漏洞，酷澎代表理事親上火線鞠躬道歉，承諾會盡最大努力，預防損失擴大。
酷澎代表理事 朴大俊：「讓受害的酷澎顧客和國民擔心，我想對此表示由衷的歉意。」
公司也發布聲明，強調已切斷未經授權的入侵途徑、加強內部監控，同時正與司法機關和監管當局合作，進行後續處理。
但用戶的不安與擔憂只增不減。
順天鄉大學訊息保護系名譽教授 廉興烈：「地址資訊、大樓大門密碼資訊、購買訊息等， 不肖人士有可能用這些進行第二次攻擊。」
有顧客反應，在個資外流後，手機竟收到海外付款通知，且刷的信用卡便是在酷澎存取過的。
個資外洩受害者：「先停止了信用卡功能，確認後發現信用卡剛好登記在快捷支付系統，且正好在同一天發生了個資洩漏事件。」
儘管電商平台澄清，並沒有出現信用卡支付訊息洩露案件，但為保障不陷入「二次詐騙」困境，部分用戶計畫提出集體訴訟，要求賠償。
網路上，參與訴訟意願調查中不到一天就湧入千人同意，還有網友在Kakao Talk成立訴訟群組，聚集超過1500名受害者。
韓聯社TV主播：「對於酷澎顧客個人訊息洩露事件，警察廳代理廳長柳在成表示，將透過澈底調查查明真相，迅速逮捕嫌疑人。」
南韓中央也出手，警方搜查的同時，科學技術情報通訊部同步成立官民聯合調查團，分析事故原因；政府還下達了後續簡訊詐騙的注意令，並指示相關部門，未來三個月內，加強網路上個資非法流通的打擊力道。
南韓科學技術情報通訊部長 裴慶勳：「政府將與有關部門一起盡最大努力，消除國民的不滿和憂慮。」
至於究竟是哪位攻擊者的手筆？酷澎認為比起外部駭客入侵，更有可能是「內鬼」所為。因為公司內竟有人員擅自調閱用戶資訊，最大嫌疑人是一名中國籍前職員，但目前這位人士已離職並離開南韓。
另外警方在調查過程中發現，酷澎收到了恐嚇郵件，內容寫到對方已掌握顧客個資，若不加強安全防護措施，就會公開並向媒體爆料。警方正在調查發信人和竊取資料者，是否為同一人。
韓聯社TV記者：「從今年年初開始，GS Retail和名牌購物平台Must it，以及Dior和Tiffany等名牌接連發生個人訊息外洩事件。」
先前SK電訊才被因2300萬名用戶數據外流，被處以1348億韓元（約台幣29億）罰款，但近期用戶個資外洩事故仍舊頻傳，市民團體因此呼籲政府，趕緊制定強而有力的措施。
公民參與聯盟民生經濟組長 金周浩：「我認為必須要有集體訴訟制度，像是美國如果發生類似的個人訊息洩漏事故，一般都會向受害者支付數千億韓元的損失賠償金，因此我們也需要制定相應的制度。」
專家認為應嚴厲懲處出包公司，並增加企業安全投資，才是解決之道，防止資安事故再發生。
※ 本文章之所有內容，未經作者書面許可，不得以任何形式節錄、轉載或引用。
更多 TVBS 報導
拯救產業危機！韓通過《K-Steel法案》推綠色轉型
首度官民攜手！韓世界號火箭第4次發射成功 13顆衛星入軌
南韓衝刺AI 赴美中取經 拚躋身全球前三大強國
李在明拚務實外交！赴中東非洲4國 簽署MOU成果曝光
其他人也在看
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 23 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同EBC東森新聞 ・ 2 小時前
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 6 小時前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 小時前
WBC/押山本由伸對決最難纏韓國 和田一浩：今永投中華隊
2026年WBC世界棒球經典賽日本武士隊將拚衛冕，首要任務就是在小組賽出線，昔日日職重砲手和田一浩近日受訪時就提到，應該要派出今永昇太擔任首戰面對中華隊的先發投手，山本由伸則是預定在對韓國隊的比賽先發登板。中天新聞網 ・ 7 小時前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 23 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 9 小時前
火災逃生第1件事不是跑！醫：先做1動作才能活 70%人反跑回火源
你以為火災危險的是火？重症醫師黃軒表示，錯。真正奪命的是：「煙囪效應＋毒氣＋熱衝擊＋迷路＋恐慌短路」。 1、煙囪效應：煙比你還會跑大樓火災時，熱煙像被吸上去一樣往上狂衝，速度可達2–5m/s。▲樓梯間、電梯井＝巨型煙囪；樓越高反而越危險。 2、一口煙＝化學地獄最致命的不是黑煙，而是毒氣：•CO一氧化碳：搶走血紅素→明明有氧卻像缺氧•HCN氰化氫：塑膠燒出來→細胞瞬間「無法用氧」 ▲80–90%火災死亡者血中同時出現CO+HCN 3、熱衝擊比燒傷更快奪命• 60°C空氣吸 1 分鐘就會昏• 150°C兩口氣道直接燒壞▲天花板700°C，但地面40°C→要貼地爬 4、濃煙2分鐘讓你完全迷路視線瞬間變黑→出口、樓梯全部消失。研究指出，70%的人會跑回火源方向，真正的死因常是「迷失方向」。 5、火災時大腦會短路恐懼暴衝，判斷力關機。跑去廁所、跳樓、回家拿東西，不是笨，是人的生理反應。 6、火災常見的致命誤區•電梯=毒氣快遞•防火門沒關=整層秒變毒煙地獄•閃燃=房間500°C全部一起爆•樓梯間未必安全（也是煙道） 7、真正能救命的3原則 1、避免吸煙是第一原則：貼地、濕毛巾僅延緩數十秒。2、關門常春月刊 ・ 10 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
漲勢急踩煞車！外資將熄火？分析師揭曉「3大概念股」最佳買點：別追高
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（1）日開盤上漲47.68點至27,674.16點，不過不到40分鐘即翻黑，指數震盪逾百點；截至下午1點，落在27,495.87點。運達投...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
淡江大橋帶進人氣！八里台北港跨區買盤悄悄湧入 麗寶集團百億佈局卡位 ｜房價狙擊手
位於新北市八里的台北港特定區，近年因整體開發、街廓新穎與重大建設陸續到位，成為北台灣少見兼具水岸景觀與產業動能的生活圈，然而交通、產業與重劃同步發展，使區域逐漸擺脫過往的邊陲印象，根據實價資料，八里與台北港特定區近十年房價價格幾乎翻倍，而台北港特定區漲幅超過七成，甚至超越八里全區。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 11 小時前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前