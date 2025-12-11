韓「長腿歐巴」現身丟丟妹直播！「煮泡麵、叫賣」畫面曝

娛樂中心／江姿儀報導



31歲人氣直播主「丟丟妹」（李明珊）以拍賣海鮮走紅，接地氣的豪邁語氣加上送贈品不手軟，躍身成為台灣新一代直播天后。她昨（10日）直播竟出現超大咖嘉賓，南韓男星李廷鎮和台劇男神温昇豪驚喜同台。李廷鎮直播叫賣首秀，還拍桌喊出「樓頂揪樓下！賣海鮮！賣牛肉！」，超台舉動吸引1.5萬人在線觀看。





韓星李廷鎮（左）與温昇豪（中）登上丟丟妹（右）直播。（圖／翻攝自李廷鎮IG 、温昇豪臉書、丟丟妹臉書）

丟丟妹（中）直播賣海鮮，韓星李廷鎮（右）與好友温昇豪（左）驚喜同台。（圖／翻攝自丟丟妹臉書）

南韓男星李廷鎮演出好友温昇豪監製的台劇《整形過後》，近日他特別來台宣傳新劇，9日出席首映會，昨（10日）他與多年好友温昇豪一起登上「直播天后」丟丟妹的直播。2位男神化身「型男主廚」以鮮蝦、蛤蠣做菜，李廷鎮精心烹煮韓式辣味海鮮泡麵，還堅持計時維持絕佳美味，而温昇豪也展示驚人刀工，端上豪華台味海鮮粥，直接在現場上演台韓美食對決。

韓星李廷鎮大秀廚藝，端出韓式辣味海鮮泡麵。（圖／翻攝自丟丟妹臉書）

此外，李廷鎮完全沒有明星架子，在鏡頭前大秀廚藝，現場迅速融入濃濃台味。他還初次體驗叫賣海鮮，踩上台階，喊出經典口號「樓頂揪樓下！賣海鮮！賣牛肉！」，甚至配合拍桌耍狠。2位男神同台直播做菜、叫賣，瞬間吸引1.5萬名觀眾湧入圍觀，網友驚呼「天啊！《愛在哈佛》男神出現在丟丟妹直播間！」。

温昇豪展示驚人刀工，煮出豪華台味海鮮粥。（圖／翻攝自丟丟妹臉書）









