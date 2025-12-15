韓、陸產製進口冷軋扁軋電磁鋼品 財部展開反傾銷調查

財政部公告對自韓國及中國大陸產製進口冷軋扁軋非方向性電磁鋼品，展開反傾銷調查。關務署表示，中鋼公司申請對自韓國及中國大陸產製進口冷軋扁軋非方向性電磁鋼品課徵反傾銷稅、臨時課徵反傾銷稅及回溯課徵反傾銷稅，財政部依申請書所附資料認進口涉案貨物已達傾銷及損害我國產業之合理懷疑，為查明國產同類貨物是否遭受進口產品不公平競爭，經提交關稅稅率審議小組審議結果，於十五日公告展開調查，以維護國內產業公平合理貿易環境。

關務署說明，財政部已依平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法規定，移請經濟部就有無損害我國產業進行調查，經濟部依該辦法第十二條規定應於接獲通知翌日起四十日內，將初步調查認定結果通知財政部；若經認定有損害我國產業，財政部應於接獲經濟部通知翌日起七十日內，作成有無傾銷之初步認定，再據以決定是否臨時課徵反傾銷稅。

另外，為防止調查期間進口商大量進口涉案貨物，致破壞反傾銷措施之救濟效果，申請人亦申請對開始臨時課徵反傾銷稅之日前九十日內進口之貨物回溯課徵反傾銷稅，財政部將於完成傾銷最後認定時，一併公告回溯課徵傾銷部分之認定結果。

關務署指出，該案冷軋扁軋非方向性電磁鋼品為捲盤狀或非捲盤狀，表面塗覆非金屬絕緣材料之冷軋扁軋鋼品，厚度○·一三五公厘（含）以上至○·七一五公厘（含）以下，並排除以頻率五十赫芝、最大磁通密度為每平方公尺一·五韋伯之測試條件下，鐵損值超過每公斤十三瓦特，或小於每公斤一·八瓦特之鋼品。利害關係人如欲就涉案貨物範圍或公告內容表示意見或提供資料，於公告日起二十日內將書面資料提供該署。