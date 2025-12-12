「韓」風再襲？！ 獨家開箱2026桌曆 韓國瑜：我招財貓

韓國瑜歷年桌曆（圖／TVBS資料畫面）

立法院長韓國瑜在2026年推出全新版桌曆，TVBS獨家開箱，韓國瑜自稱為招財貓，並在三重新村進行拍攝，桌曆風格主打自然、暖男及韓系風。 桌曆中包含簽名小卡，一推出即在電商平台上成為熱賣第一名。

韓國瑜歷年桌曆（圖／TVBS資料畫面）

韓國瑜在桌曆中穿著韓系大衣、皮夾克等服裝，展現不同的穿搭風格。 桌曆中每個月都能看到中華民國國旗的身影，強調中華民國元素。 韓國瑜的桌曆拍攝地點為空軍三重新村，該地隨著桌曆的開放預購而成為熱門景點。

韓國瑜拍攝月曆花絮（圖／TVBS資料畫面）

桌曆的收入將由基金會全數用於公益活動。 比較過去的桌曆，2023年的桌曆風格較為拘謹，以棚拍風格和插畫為主，而2024年的桌曆則越來越活潑，跳脫藍色系。 2026年的桌曆除了場景和素材更多元外，韓國瑜也嘗試了不同的穿搭風格，如韓系大衣、皮衣夾克和牛仔外套等。

更多 TVBS 報導

李洋朝野協商遲到？韓國瑜虧「奧運金牌動作慢」挨轟：有夠失禮

國會幕僚抗爭助理費除罪！白委聲援被嗆爆 韓國瑜也到場關切

立院明報告助理費除罪！綠營轟秘書長周萬來請假：媽寶卸責

助理費除罪化延燒！韓國瑜發聲：任何修法都不該侵害助理工作權

