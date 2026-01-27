韓「首位公開出櫃」超正女星要嫁了！證實披婚紗升格人妻 新郎真面目曝

娛樂中心／綜合報導

慎惠仁為南韓首位公開出櫃的女藝人。（圖／翻攝自慎惠仁IG）

女星慎惠仁（솜혜인）從南韓選秀節目《偶像學校》出道，2019年曬出與女友的親密照，引發軒然大波，雖然這段戀情最後以分手收場，慎惠仁卻成了南韓首位公開出櫃的女藝人。令人驚喜的是，慎惠仁近日無預警透過社群宣布婚訊，證實自己將於今年2月升格人妻，對象則是小她2歲的樂壇新人金藝勳（김예훈）。

慎惠仁即將升格人妻。（圖／翻攝自慎惠仁IG）

慎惠仁25日在IG以長文宣布婚訊，表示自己遇見了願意與她共度一生的人，透露未婚夫金藝勳和她擁有相同信仰，總是以坦誠的心帶給她溫暖與安定感，甚至幸福形容對方是充滿魅力又可愛的人，字裡行間藏不住即將升格人妻的喜悅。

最後，慎惠仁表示未來她將持續更新近況，透過音樂與繪畫傳遞正能量，同時她也向長期支持與信任她的粉絲表達感謝，喜訊一出，留言區立刻湧入祝福聲浪。隨後金藝勳也同步公布婚訊，形容自己「遇見了珍貴的緣分」，希望親友們能撥空前去見證兩人的人生大事。

慎惠仁絕美婚紗照曝光。（圖／翻攝自慎惠仁IG）

