韓13車連環撞！ 油罐車「爆燃」黑油外洩 鋼材墜落釀2死

南韓高速公路凌晨發生波及13輛車的重大連環車禍，造成3輛車起火燃燒，2人死亡、4人受傷，大量油品更從25公尺高橋墩外洩至農田，現場一片焦黑。

南韓高速公路發生13車連環撞，造成3輛車起火、2死4傷。（圖／達志影像Newscom）

這起嚴重車禍發生在南韓從尚州連接永川的高速公路上。凌晨3點多，一輛載有2.4萬公升C級艙油的26噸油罐車在行經橋梁時，與隔壁車道的貨車發生擦撞。後方貨車閃避不及，直接追撞車尾，進而引發後方8輛車接連追撞的連鎖反應。油罐車與兩輛貨車因劇烈碰撞起火，火舌快速竄燒，黑煙一路衝上天際，現場一片焦黑。

廣告 廣告

消防局接獲通報後立即趕到現場救援，消防人員經過2小時30分鐘的奮力撲救，才終於控制住火勢。然而，這起嚴重事故已造成2人死亡、4人受傷的悲劇。這起事故不僅造成主車道的連環追撞，還在對向車道引發了二次災害。一輛貨車所裝載的H型鋼條在撞擊後掉落到對向車道，導致對向車輛為了閃避落物而撞上護欄與擋土牆，再度引發第二波追撞事故。

更令人憂心的是，起火油罐車所運載的C級艙油從橋墩傾洩而下，直接灌入下方農田與灌溉水路，導致水路全被黑油覆蓋，污染了大片農地。永川市政府目前正緊急進行環境防災作業，以減輕油品外洩對環境造成的損害。這起重大車禍導致高速公路雙向交通中斷約5小時，對當地交通造成嚴重影響。相關單位正在調查事故原因，並進行後續處理工作。

更多 TVBS 報導

2025全球軍力排行出爐！美國險勝俄中奪榜首 台灣排第22

太子集團洗錢觸手伸至日本 日媒揭三年控股至少3公司

南韓諧星金水龍拍攝一半突昏迷倒地！急送醫搶救 轉加護病房

反中示威升級 韓文觀部要求重設「觀光警察」 遭拒

