韓27歲女歌手驚傳離世！公司證實噩耗：死因不公開

娛樂中心／李明融報導

南韓抒情混音雙人組合「Acoustic Collabo」第三代女主唱牟秀珍，昨（28日）驚傳過世消息，得年僅27歲。牟秀珍於去年（2025年）才剛簽下新東家，並透過法律訴訟打贏官司、取得自由之身，原以為事業將重新起飛，未料卻在此時傳出噩耗，令粉絲深感震驚與不捨。經紀公司隨後證實死訊，並表示遵照家屬意願，將不公開詳細死因。





牟秀珍離世消息曝光，震驚南韓演藝圈。（圖／翻攝自X）





牟秀珍不僅擁有亮麗外型，更憑藉獨特嗓音在1,600人的激烈徵選中脫穎而出，正式加入「Acoustic Collabo」擔任第三代主唱。她生前曾陸續參與多部戲劇原聲帶（OST）的演唱，歌唱實力有目共睹。其所屬經紀公司Panic Button沉痛表示：「對於這突如其來的噩耗，家屬深感悲痛。」為了遵從家屬意願，公司強調將不公開死因及其他細節，期盼外界能給予空間與諒解，並懇請大眾避免惡意臆測或散播不實傳聞，讓逝者能平靜走完最後一段路。

牟秀珍憑藉獨特嗓音在1,600人的激烈徵選中脫穎而出，並正式加入「Acoustic Collabo」。（圖／翻攝自X）

事實上，牟秀珍生前曾與前公司發生長期的合約糾紛，直到去年才成功勝訴並簽約新東家。原以為人生將迎來新篇章，結果卻在重獲自由後不久傳出憾事。牟秀珍的告別式已於昨（28日）上午10點30分莊嚴舉行。現場僅開放至親家人、親戚及生前摯友出席，儀式過程極其低調。這場突如其來的永別，也讓南韓樂壇再次陷入哀傷氛圍中。





