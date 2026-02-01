韓4球團「限制啦啦隊來台」？ 韓媒：與事實不符

近年來許多韓國啦啦隊來台灣發展。（圖／翻攝自IG@le_dahye、@neck_na_a）





近年來許多韓國啦啦隊來台灣發展，不少人選擇韓職、中職兩邊跳，但去年底傳出，有韓職球團討論限制啦啦隊到中職應援，消息在網路引發討論，不過據韓媒掌握，韓職球團否認這項消息。

有台灣媒體近日報導，韓國職業棒球所屬4支球團，於2025年底召開會議，並有「禁止啦啦隊同時在韓國與台灣應援」的共識，且點名由韓華鷹主導，三星獅、樂天巨人與KT巫師跟進，其中樂天與KT態度尤其強硬。

消息一出立刻引起關注，不過燒了一陣子之後，有一些與韓職相關人士指出，這樣的說法與實際情況不符，主要是啦啦隊並非球團正式員工，聯盟或球團無法也不可能介入其個人合約或海外活動安排。話題持續在網路引發討論。



