韓5大航空即日起「禁機上充電」！「這1處」也禁放
生活中心／曾詠晞報導
近期預計前往韓國旅遊的民眾務必多加留意。韓國5家航空業者正式宣布，自本月26日起，全面禁止旅客在機艙內使用行動電源進行充電，僅允許單純攜帶上機。這項規範包含了韓進集團旗下的大韓航空、韓亞航空、真航空、釜山航空以及首爾航空的所有國內與國際航班。事實上，濟州航空與易斯達航空先前已陸續推行類似措施，隨著更多公司正式加入，加強管控行動電源已成為韓國航空界的最新共識。
韓國5家航空公司1月26日發布公告，宣布即日起禁止在機艙內使用行動電源等一系列規範。（圖／翻攝大韓航空官網）
行動電源攜帶上限為1人5顆，每顆電量上限須在100Wh以下，並使用絕緣膠帶封閉充電接頭。（圖／翻攝大韓航空官網）
全面封鎖充電行為 每人限帶5顆且須符合絕緣規範
韓進集團的大韓航空、韓亞航空、真航空、釜山航空以及首爾航空，自2026年1月26日起，共同宣布國內與國際航班，將嚴格禁止乘客在機艙內使用行斷電源充電。這項政策的核心在於徹底杜絕飛行途中的充電行為，無論是手機、平板電腦、數位相機或筆記型電腦，一律不准透過行動電源補充電力。雖然乘客仍可將電源帶上飛機，但必須嚴格遵守附加條件。每位旅客最多僅能攜帶5顆行動電源，且每顆的電量上限須在100Wh以下。為了杜絕短路引發火災的風險，乘客登機前應主動使用絕緣膠帶封閉充電接頭，或是將每一顆行動電源「獨立」裝入塑膠密封袋中。
行動電源帶上飛機後，須將它放置在隨手可拿的位置，嚴禁放置在頭頂上方的行李架中。（圖／翻攝大韓航空官網）
嚴禁放置頭頂行李架 確保異常發熱時能迅速應對
行動電源入機艙後必須放置在乘客隨身收納範圍，例如前方座椅的置物袋或座位下方空間，嚴禁將其放入座位上方的行李架內。航空公司解釋，這項改變是為了確保一旦行動電源異常發熱、冒煙或起火，乘客能第一時間察覺並讓機組人員迅速應對，避免火勢在封閉的行李櫃中蔓延。此外，各大航空也強化了硬體設施，在行李櫃外側張貼溫度感應貼紙，一旦超過攝氏40度便會變色預警，並隨機配備火災隔離袋以供緊急處置。
建議近期有規劃飛往韓國的民眾，可以事先前往各大航空公司確認相關規範，並事先幫電子產品充滿電。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）
韓國機艙安全全面升級 旅客出發前應確認各項配套
除了在規範與硬體設備升級外，韓國空服員的訓練也從一般滅火演習，精進到針對行動電源火災的專項處置。建議近期飛往韓國的乘客，在出發前先透過航空公司官網或App確認最新公告，並在登機前預先充滿電子設備電力，以免在旅途中因無法充電而感到困擾。
原文出處：韓國5大航空聯手出「新規定」！機上行動電源「禁用＋絕緣＋隨身收納」
