韓55歲男星陳屍車內！《鐵拳教育》成最後遺作

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隨著《鐵拳教育》上架，也成為演員宋英奎生前最後公開播出的戲劇作品。（圖／翻攝自Instagram@young_qqu、netflixkr）





Netflix韓劇《鐵拳教育》近日開播後迅速衝上多國收視排行榜冠軍，不少觀眾追劇時卻意外發現熟悉身影。劇中飾演國會議員的資深演員宋英奎，已於去年離世，享年55歲，這也是他生前最後公開播出的戲劇作品。。

《鐵拳教育》以校園霸凌、教師權益及家長干預教育等議題為主軸，描述虛構單位「教權保護局」進入校園處理爭議事件。由於劇情緊扣現代教育現場問題，加上節奏緊湊，上線後迅速引發熱議。而在首集劇情中，一名國會議員之子涉嫌霸凌同學，引發後續事件發展。不少眼尖觀眾發現，飾演該名國會議員的正是實力派演員宋英奎，消息在網路上掀起討論。

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宋英奎出道多年，是韓國影劇圈知名綠葉演員，曾演出《請回答1988》、《有品位的她》、《未生》及《Voice》等熱門作品，其中在電影《雞不可失》中飾演重案組崔班長一角，讓許多觀眾留下深刻印象。

不過2025年6月宋英奎因酒駕重創形象，除了退出舞台劇《莎翁情史》演出外，原本參與拍攝的戲劇作品《退貨兒童》、《TRY：我們成為奇蹟》等也大受影響。同年8月4日宋英奎被發現在車內身亡，享年55歲。據韓媒報導，親友透露他在酒駕事件後長期陷入自責與低潮，加上演藝工作停擺，身心承受巨大壓力，雖然身邊親友多次關心陪伴，最終仍未能挽回憾事。

根據韓國演藝圈資訊，《鐵拳教育》主要拍攝期約落在去年2月至8月之間，部分演員曾於5月分享拍攝花絮，因此外界推測，宋英奎應是在酒駕風波爆發前後完成拍攝工作。如今隨著《鐵拳教育》正式上架，觀眾除了討論劇情內容外，也有不少人透過螢幕再次看見這位資深演員的身影，感嘆世事無常。

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