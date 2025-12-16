韓7旬翁長期性侵2孫女 遭判15年上訴後病死

韓國一名7旬老翁長期性侵2名孫女。（示意圖／pexels）





韓國一名7旬老翁，涉嫌於2014年至2017年間，對2名年幼的孫女性侵、性虐、猥褻10次以上，直到孫女向學校老師吐露自身遭遇，全案才曝光。該名7旬老翁一審被判處有期徒刑15年後提出上訴，卻在收容期間生病，今（2025）年7月中旬被送往外部醫院，之後身亡。目前法院已駁回其上訴。

據《朝鮮日報》報導，韓國法界人士透露，釜山高等法院已於今年8月底，就7旬老翁違反《性暴力犯罪處罰等特例法》之案件，裁定駁回上訴。據了解，老翁當時被收容於釜山拘留所，今年7月中旬因健康因素被送往外部醫院，隨後死亡，確切死因尚未公開，但確定並非輕生。

報導指出，7旬老翁的女兒夫妻倆都要上班，因此學校放長假或週末時，會把2個女兒（老翁的孫女）送到他家照顧，未料老翁卻對自己的孫女伸出狼爪，於2014年至2017年間，在住處等地點，對當時未滿10歲的2位孫女，實施10次以上的猥褻、性侵、性虐。直到其中一名孫女告知學校老師此事，全案才曝光。

儘管7旬老翁去（2024）年12月底被起訴後，在法庭上否認所有犯行，也未提交悔過書，但一審合議庭依據被害人陳述等證據，認定全數罪名成立，判其有期徒刑15年，並命5年保護觀察。一審法院指出，7旬老翁的犯行，屬韓國社會難以容忍之行為，而他僅致力於淡化自身罪責，並未真誠反省。7旬老翁在一審宣判翌日即提出上訴，但於上訴審宣判前死亡。

