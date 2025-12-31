韓73歲國民影帝才罹血癌 再因吃飯噎到病危！加護病房搶救中
韓國資深演員安聖基昨(30日)下午約4點在住家用餐時，因食物噎住喉嚨突然失去意識倒地，救護人員趕抵現場後立即實施心肺復甦術，緊急將他送往鄰近醫院急診室。經醫療團隊全力搶救後，現年73歲的他已轉入加護病房，目前仍處於危急狀態，院方正密切觀察病情變化。
這位被封為「國民影帝」的演藝界重量級人物，在韓國影視史上擁有崇高地位。安聖基橫跨電影、電視與公益領域的傑出表現，讓他多次榮獲百想藝術大賞、青龍電影獎及大鐘賞等韓國三大影視獎項，長年以精湛演技與穩重形象深受觀眾敬重。
安聖基出生於首爾，7歲時便以電影《10代的反抗》展開演藝生涯，是童星出身的演員。他曾一度專注學業，畢業於韓國外國語大學越南語學系，成為演藝圈中少見具備優秀外語能力的演員。1980年代正式重返影壇後，至今已累積演出超過80部電影作品，代表作橫跨各類型題材，演技實力備受各界肯定。
在漫長的演藝生涯中，安聖基曾在電影《總統要出嫁》及《韓半島》中兩度飾演韓國總統角色，形象深植人心。除了演藝事業外，他也長年投入公益事務，擔任聯合國兒童基金會(UNICEF)韓國親善大使，致力於兒童權益與國際援助工作。
值得關注的是，安聖基曾於2022年親口證實罹患血癌，當時即暫停部分演藝活動接受治療。此次再度傳出因噎食意外送醫並入住加護病房的消息，讓影迷與業界相當憂心，相關人士也紛紛為他集氣祈福，盼望這位德高望重的國民影帝能早日康復。
