韓Bithumb誤發62萬枚比特幣！用戶拋售暴跌

▲韓國加密貨幣交易所Bithumb昨（6日）向用戶發放活動現金獎勵時，誤將62萬韓元（約新台幣1.3萬元）錯誤發放成62萬枚比特幣。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 超離譜失誤！韓國加密貨幣交易所Bithumb昨（6日）向用戶發放活動現金獎勵時，誤將62萬韓元（約新台幣1.3萬元）錯誤發放成62萬枚比特幣（約新台幣5.26億元），部分用戶發現後立刻拋售，一度造成Bithumb比特幣暴跌。

據《韓聯社》報導，加密貨幣交易所Bithumb表示，6日晚間7時交易所進行隨機寶箱活動，共有695名用戶參與，交易所原定向開啟寶箱的249人，每人發放2000至5000韓元的獎金，但卻因員工作業疏失，誤將單位輸入成「比特幣」。

原定要發放的62萬韓元（約新台幣1.3萬元），卻發放成62萬枚比特幣，當時1枚比特幣市值9800萬韓元（約新台幣215.6萬元），相當於誤發2440億韓元（約新台幣5.26億元）。

Bithumb今日上午說明，6日下午7點發放了活動獎勵，並於7點20分發現誤發。7點35分開始攔截交易與提領，並於7點40分完成攔截。」不過仍有部分用戶在收到比特幣後立即拋售，導致Bithumb平台上的比特幣價格一度暴跌至8111萬韓元（約新台幣175.2萬元）。

Bithumb稱事發後已立即回收誤發比特幣中的 99.7%（共 61萬8212枚）。剩下的1788枚比特幣中，被部分得獎者售出，後續已回收其中93%，目前125枚比特幣尚未回收。以今日上午8點市價換算，相當於133億韓元（約新台幣2.87億元）。不過這些資產並未被轉移至其他交易所或個人錢包，因此並非完全無法回收。

由於此次Bithumb誤發的比特幣數量超過其本身持有的庫存，引發「幽靈比特幣」的質疑。截至去年第三季末， Bithumb受託保管的比特幣數量為42,619枚。對此，公司回應，「錢包中保管的虛擬貨幣數量透過嚴格的會計管理，與用戶螢幕上顯示的數量保持100%一致。針對此次事故中因已售出而尚未回收的比特幣，公司將利用自有資產補足缺口」，至於因拋售引發的波動在5分鐘內恢復，預防清算系統也有正常運作，沒有用戶因異常波動導致爆倉。

