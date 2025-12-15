韓Kakao總部遭炸彈恐嚇 全員緊急遠端上班

▲韓國知名網路科技公司「Kakao」今（15）日接獲威脅訊息，有不明人士稱在該公司總部大樓設置炸彈，並稱要用自製槍枝殺害該公司高層主管。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 韓國知名網路科技公司「Kakao」今（15）日接獲威脅訊息，有不明人士稱在該公司總部大樓設置炸彈，並稱要用自製槍枝殺害該公司高層主管。Kakao已經報警求助，目前警方已封鎖周邊區域並進行搜查，Kakao全體員工也轉為居家辦公，以應對突發狀況。

綜合韓聯社等韓媒報導，Kakao客服中心在15日上午接獲訊息，一名不明人士在當日上午7點10分和12分兩度透過客服中心留言板發文，聲稱在Kakao總部大樓設置自製爆炸物，並點名公司高層人士，威脅若不依照指示匯款，將用自製槍枝將其殺害。這名人士還擴大威脅Kakao位於濟州島的辦公地點。

警方透露，該名人士要求要將100億韓元（約台幣2.1億元）匯入他指定的帳戶中。

Kakao相關人士表示，公司接獲訊息後立即向警方報案，並以員工安全為首要考量，緊急啟動全員遠端辦公措施。Kakao呼籲，員工保持警覺，遵守遠端工作相關指示，目前並未決定何時恢復正常上班。

目前警方已派人封鎖大樓的附近區域，並進行安全防護，同時派出防爆小組到Kakao總部大樓搜索是否有安裝爆裂物，以確認威脅訊息的真實性與潛在風險。

據報導，由Kakao開發的通訊APP「KakaoTalk」是韓國最普及的通訊軟體，在全球也擁有高使用率。

