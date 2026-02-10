韓Silica Gel 主唱金春秋個人企劃 Noridogam 宣布首次亞洲巡迴

韓國音樂人金春秋（Kim Chunchu）主導的個人音樂企劃 Noridogam，將來台舉辦專場演出。（Young Team Productions 提供）

韓國音樂人金春秋（Kim Chunchu）主導的個人音樂企劃Noridogam，今（10）日宣布展開生涯首次亞洲巡迴，台北站《Noridogam Asia Tour 2026–TAIPEI》將於5月16日（六）在 The Wall Live House舉行，這也是 Noridogam首度來台舉辦專場演出。門票將於2月12日（四）中午12點於KKTIX 售票系統正式開賣。

Noridogam以英文創作〈Truthbuster〉入圍本年度韓國大眾音樂獎（Korean Music Awards）「最佳另類搖滾歌曲」後，隨即公布亞洲巡迴消息。談及首次亞巡，金春秋表示：「相信很多人都是第一次看到 Noridogam的現場，希望大家能喜歡我們的演出。」

Noridogam 是金春秋以個人創作為核心所展開的音樂企劃，2019年，Noridogam以作品〈Choonghunboo〉正式與大家見面，逐步建立帶有敘事感的創作風格，擅長將日常片段與情緒記憶轉化為音樂作品，呈現獨特的Noridogam 式聲音樣貌。

Noridogam 將以全樂團編制呈現巡迴現場，並搶先帶來即將發行的全新專輯《Truthbuster》曲目。（Young Team Productions 提供）

金春秋同時也是韓國指標性樂團Silica Gel的吉他手與主唱，該團曾獲金音創作獎「亞洲創作音樂獎」，在韓國樂壇備受肯定。除樂團活動外，金春秋亦以製作人、編曲者身分，參與過 Car,the garden、Owen、尹智英等音樂人的作品。

《Noridogam Asia Tour 2026》將自首爾出發，陸續巡迴東京、香港，最終於5月16日在台北舉行演出。Noridogam將以全樂團編制呈現巡迴現場，並搶先帶來即將發行的全新專輯《Truthbuster》曲目，讓台北樂迷率先感受新作現場魅力。

