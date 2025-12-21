韓SKT遭駭外洩客戶個資 賠償規模恐達489億元

（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）韓國消費者院消費者紛爭調停委員會今天就電信龍頭SK Telecom今年4月外洩客戶個資案件，要求賠償受害客戶電話費減免等每人10萬韓元（新台幣2100多元），總計賠償規模可能達2.3兆韓元（約新台幣489億元）。

消費者院表示，委員會根據事件調查結果以及個資保護委員會在8月做出的處分內容等，在18日開會決定上述事項，認定SKT確實因遭駭而外洩客戶個資，造成消費者受害，有責任提供補償。

委員會要求SKT向提出申請的受害客戶提供每人5萬韓元的電話費減免，以及可在合作業者處使用消費的5萬點數。

這次調停是基於58名消費者在5月就SKT資料外洩提出受害補償的要求展開，委員會表示，SKT若接受這次調停結果，應提供所有未參與調停的受害者相同補償，並提出補償計畫書。

SKT遭駭事件受害人數約2300萬人，若以此計算，SKT總計賠償規模可能達到2.3兆韓元。SKT需在收到此決議通知書後15天內決定是否接受。（編輯：唐聲揚）1141221