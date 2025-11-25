韓SKY名校AI作弊風波！線上課程＋科技失控引爆爭議

南韓頂尖學府爆出集體考試作弊風波，包括高麗大學、延世大學和首爾大學，接連傳出學生利用ChatGPT與社群平台作弊，引發社會震驚。專家分析，疫情後線上課程普及，加上AI技術快速發展，讓漏洞浮現。調查顯示，九成南韓大學生曾用AI完成作業，作弊風波後，校方緊急研擬AI倫理教育，檢討教學和考核制度。來自TVBS新聞合作夥伴-YonhapnewsTV的報導。

南韓知名學府延世大學新村校區，近日爆出大規模學生期中考作弊事件。這堂名為「自然語言處理與ChatGPT」的大三選修課程，因參與學生多達六百人，全程以線上方式授課，十月中旬的期中考也採線上作答。未料部分學生利用人工智慧工具取巧，觸犯校規。

YonhapnewsTV 報導指出，雖然教授啟用監控系統防堵作弊，仍有學生透過調整鏡頭角度，刻意製造「監視死角」，以便在鏡頭外作弊。

教授初步調查後，認定約五十名學生違規，並公告該群學生的期中考成績全部為零。消息傳開後，大學生社群討論區甚至出現自首投票活動，累計有一百九十三人坦承作弊。教授表示，已給予機會仍選擇不自首者，將依校規進行退學處置。

YonhapnewsTV 在後續報導中提到，有學生表示，他透過死角區域，在別處架設裝置並使用 ChatGPT。他形容這種作法十分普遍，因為考試是非面對面進行，「大家其實都這樣用」。

類似情況也出現在另一所頂尖名校高麗大學。該校的通識課程「對高齡社會的多學科視角理解」，因學生人數超過一千四百人，同樣採線上授課與線上考試。十月下旬的期中考期間，有部分學生在 KakaoTalk 聊天群組內共享題目截圖並交換答案。

YonhapnewsTV 指出，該群組約有五百名學生參與，作弊行為是由群組內學生向教授檢舉後曝光。教授在公告中寫道，他「受到極大的衝擊，絕不能容許任何舞弊行為」，因此決定將這場期中考成績全部作廢。

校方正積極研議後續處分，學生的態度與作為使教授深感失望。南韓多所名校的學生接連依靠 AI 工具與社群平台集體作弊，引起社會關注。甚至連南韓最高學府首爾大學也傳出狀況。一門三十多人修習的通識課「統計學實驗」中，有學生在期中考使用 AI 解題。校方認為這屬於個別學生的「逾矩行為」，不構成集體作弊，因此確認後決定安排重考。

YonhapnewsTV 記者在報導中指出，許多人認為禁止使用 AI 不可能完全奏效，更重要的是調整評量方式。

一名南韓大學生表示，課程應該提供「AI 不容易回答」的題目，或要求學生上台發表。他分享自己準備口頭報告的過程中，「得到很多新的領悟」。

能進入 SKY 三大名校的學生，多半具備優秀的資質，卻仍選擇在考試中使用 AI 工具。有分析指出，這與疫情後快速普及的線上授課形式，以及 AI 技術的迅速發展息息相關。部分學校因經費有限，疫情結束後未縮減線上課程比例，使學生更容易鑽制度漏洞。

然而，AI 在校園生活中的使用已成為日常。韓國職業能力研究院的調查顯示，每十名大學生中有九人曾在作業或資料搜尋時使用 AI。

另一名南韓大學生表示，他完成作業的速度和使用 AI 的速度差距極大，「幾乎是三到五倍」，因此對 AI 的依賴程度非常高，「幾乎所有作業都會用到」。

接連出現的作弊醜聞讓 SKY 名校形象受損，校方開始研議導入 AI 倫理教育。專家指出，教育機構更應該教導學生正確使用 AI，並強化批判思考能力。同時需要全面檢討現行教學制度，開發新的教學方式，透過口試、筆試等多元評量，降低學生對人工智慧工具的依賴。

