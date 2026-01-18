韓SM娛樂進軍中國微博！達成「深度戰略合作」 SJ、aespa全列名單內

記者王培驊／綜合報導

韓國SM娛樂公司和微博達成深度戰略合作。（圖／翻攝自微博）

韓國SM娛樂再度釋出對中國市場的合作訊號。微博海外明星昨（17）日透過官方微博宣布，已與SM娛樂達成深度戰略合作，未來雙方將在音樂版權開放、藝人互動以及內容共創等層面展開多元協作，被外界解讀為韓流娛樂在中國社群平台上的一次「制度化回歸」。

根據公告內容，SM娛樂將向微博平台開放旗下音樂版權，供用戶進行合規的「二次創作」，同時也規劃讓旗下藝人以不同形式進駐微博，包含線上互動、內容企劃、直播或專訪等，強化粉絲與藝人之間的連結。SM娛樂中國區理事周覓也在微博發文表示：「合作愉快，未來可期。」簡短一句話，引發粉絲高度關注。

此次合作名單幾乎囊括SM娛樂全體主力藝人與團體，從元祖級代表安七炫、東方神起，到長年在中國擁有高人氣的SUPER JUNIOR、少女時代、SHINee、EXO，再到新世代女團aespa、RIIZE，以及NCT體系旗下NCT127、NCT DREAM、威神V、NCT WISH等，幾乎橫跨SM三個世代。其中，SUPER JUNIOR與aespa被不少粉絲點名，認為兩團在微博本就有龐大討論度，此次合作等於「直接對準核心粉圈」。

從平台與產業角度來看，這次合作被視為一次「韓流內容合規化」的實驗。過去韓流粉絲進行二創時，常面臨版權灰色地帶與素材取得困難的問題，如今官方釋出版權，等於替粉絲創作行為鋪設一條合法通道，也讓微博得以進一步鞏固其作為韓娛粉絲聚集地的角色。部分網友便樂觀看待，直言「對每一方都有好處」、「算是雙贏，就繼續合作下去吧」。

不過，合作消息曝光後，爭議聲音也隨之出現。有粉絲質疑，考量SM與騰訊音樂（TME）之間的既有合作，新歌在中國仍存在首發與獨家限制，微博能否使用最新音源進行二創，仍有不確定性；也有人關注二創是否開放營利、素材使用範圍為何，認為若細則不清，恐怕仍會衍生新的爭議。

此外，部分立場偏激的小粉紅則直接將矛頭指向「韓流回流中國市場」本身，有人諷刺「以後行銷只會更狠」、「捨不得中國市場是吧」，甚至出現「雖然我老愛豆出身SM，但還是希望禁韓」等言論，質疑韓流在中國社群平台的曝光是否會再度引發文化與輿論摩擦。

整體而言，微博與SM娛樂的合作，不只是單純的版權授權，更像是一場橫跨平台、內容與粉圈文化的長線測試。能否在開放創作、藝人互動與市場敏感度之間取得平衡，仍有待後續實際運作驗證，也成為外界觀察韓流與中國社群平台關係走向的重要指標。

