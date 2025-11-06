韓YouTuber造謠「有大陸客入境買賣器官？」韓警出手了

有韓籍網紅聲稱，越來越多大陸人在韓國境內買賣器官。目前警方已對網紅展開調查。（示意圖／翻攝Pixabay）

擁有96萬觀眾訂閱的韓籍YouTuber「Debo醬」（デボちゃん），主要在日本活動，但在上個月，Debo醬竟聲稱有越來越多大陸客在韓國境內涉嫌殺人並買賣器官，結果造成大眾恐慌，受到韓國警方高度關注，要求他返國調查。

10月22日，Debo醬透過個人YouTube頻道聲稱，韓國近來有越來越多未持簽證入境的大陸客，並涉及買賣器官與殺人的事件，在國內還發現37具只剩下半身的遺體，光是官方未公開的案例恐有150多件。影片曝光後，讓不少網友卻步，更有人表示以後不敢去韓國遊玩。

據韓媒《中央日報》報導，韓國警方5日發布聲明，強調Debo醬的言論已經造成國民動盪不安，可能引發社會混亂，也會影響韓國的國際形象，外資、旅遊等方面都會受到損害，屬於重大犯罪。目前網路偵查組已經對Debo醬展開調查。

對此，Debo醬已經將該爭議影片下架，並強調會回到韓國配合調查，承諾未來會更加小心發言、多加注意用字遣詞。可是，他也說明自身目的，並非散布假消息製造恐慌，損害韓國形象，只是單純提出韓國目前存在的社會現象，直指開放大陸人免簽入境之後，韓國治安變差、犯罪率上升。他聲稱，上述資訊都是真的，也有給大家看資料和證據。

