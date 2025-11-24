韓YouTuber金針菇來台10年 胡瓜帶她去「淘金」

金針菇（左）、胡瓜同遊九份。（下面一位提供）

綜藝天王胡瓜的YouTube頻道《下面一位》最新一集，邀請擁有逾百萬訂閱的韓籍YouTuber「金針菇」同遊九份。來台10年的她，日前成功取得台灣永久居留證，堪稱最懂台灣的外國創作者之一。節目中，兩人走訪韓國旅客最愛的景點九份，展開深度旅遊行程。

金針菇熟門熟路地安排「淘金」體驗，胡瓜雖是第一次上場，動作卻相當俐落，他笑說自己平時常看淘金節目，「常幻想家裡真的會有黃金！」最終兩人都成功淘到金，開心直呼「賺到了」。節目還揭露九份隱藏版秘境，被稱為「喝了會發財的水」的百年古井。相傳早年九份僅有九戶人家，居民皆仰賴井水生活。胡瓜喝完冰涼泉水後，更忍不住往身上潑水求好運，現場笑聲不斷。

廣告 廣告

金針菇（左）登上胡瓜的YouTube頻道《下面一位》。（下面一位提供）

談起與台灣的緣分，金針菇表示，家中3個孩子目前都在台灣發展，早已把台灣視為家。她回憶，頻道初期收視平平，直到帶從韓國來台探望她的阿嬤遊淡水、參加畢業典禮，影片才爆紅，笑稱「阿嬤是我的流量密碼」。

至今最高觀看紀錄，則是她訪問北韓朋友的影片，累積超過400萬點擊，讓胡瓜驚呼不已。金針菇也分享求學時期的特殊打工經驗，她曾在警局擔任韓國旅客案件翻譯，因為需隨時待命、隨call隨到，讓胡瓜聽得目瞪口呆。

更多中時新聞網報導

睡覺流口水 中醫警告脾胃肝腎在求救

AI揪糖友腎病變 腸道菌是關鍵

中島美嘉迷上台灣便當