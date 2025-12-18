韓YTR咪蕾同居5年台男友！見家長鬆口婚期 融融新婚曝蜜月計畫

咪蕾與融融一同主持第二季《自由的旅行者》。（圖／記者沈芳宇攝）





南韓YouTuber咪蕾今（17）日與主持搭檔融融一同出席《自由的旅行者》第二季記者會，談及與交往5年的台灣網紅「林老師」的戀情發展，她也大方透露兩人先前一同回韓國讓雙方家長碰面，明年有機會結婚。

咪蕾透露，近期剛與林老師開啟同居生活，笑說自己挑選男友的標準是「早上會不會煮早餐」，因為韓國人習慣在家中自己煮，在台灣雖然可以在外面早餐店解決，但她還是希望能夠在家享用早餐。至於婚姻計劃，咪蕾則表示，原先計劃28歲結婚，希望早點生小孩，想要體驗「年輕媽媽推娃娃車」的感覺，但目前已經30歲了，有可能明年會結婚。

咪蕾與林老師交往5年。（圖／記者沈芳宇攝）

節目拍攝結束後，咪蕾有帶著林老師與他的家人到韓國與媽媽碰面，「我覺得韓國、台灣差異很大，雖然還是順利完成，但韓國見面比較嚴肅，會比較誰的孩子養的比較好、討論結婚的事情，台灣則是比較歡樂，媽媽覺得台灣人很熱情」。她也提到媽媽希望他能夠找內心比較冷靜的男生，碰面後認為林老師就很冷靜。

而節目第二季遠赴韓國拍攝，來台5年的咪蕾也透露這次有帶著製作單位一同回到自己家中探望媽媽，她提及起初剛來台正好遇到疫情爆發，沒有告訴媽媽什麼時候會回去韓國，後來才透過朋友得知媽媽有「被背叛的感覺」，令她十分心疼，而這次拍攝時媽媽被問及是否支持女兒在台灣發展時也直言「不支持」，但仍然刀子嘴豆腐心的給他拍攝建議。

至於先前剛與最美消防員完婚的融融，被問及蜜月計劃也透露，「之前有在規劃要去2趟 ，老婆一開始想去冰島，後來覺得海島國家也不錯，可能會去摩里斯西跟馬達加斯加」，至於生子進度，融融則表示剛結婚順其自然，如果有小孩一定會盡到做爸爸的責任。



