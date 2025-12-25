韓YTR痛訴男偶像霸凌！列「關鍵1細節」開戰

娛樂中心／林依蓉報導

擁有263萬訂閱的南韓知名吃播YouTuber Nareum，近日在社群平台公開隱藏多年的慘痛傷疤，揭露自己童年時期曾遭受嚴重的校園霸凌。令人震驚的是，當年的加害者如今竟成為在螢幕前發光發熱的偶像。Nareum透露，這段往事是她心中揮之不去的陰影，並進一步提供線索指稱，對方當年雖在選秀節目中遭到淘汰，但如今已在其他經紀公司出道。此消息一出，立刻引發韓國網友們展開搜查與熱烈討論。

南韓知名YouTuber Nareum近日在社群平台上揭露童年陰影，坦言曾是校園暴力的受害者。（圖／翻攝自IG@nareum_tv）









擁有263萬訂閱的南韓知名YouTuber Nareum近日在社群平台上揭露童年陰影，坦言曾是校園暴力的受害者。她詳細透露，多年前在觀看選秀節目《PRODUCE 101》時，意外發現參賽者中竟有當年霸凌她的成員。她控訴該名加害者在學生時期行為惡劣，甚至以她的本名創立了一個網路社群論壇，命名為「討厭Nareum的人們」，每天在群組內帶頭寫下各種毀謗與惡毒言論。Nareum沉痛表示，這段霸凌經歷成了難以擺脫的噩夢，過去只要聽到自己的名字就會感到恐懼，因此成年後便立即改名。當年她更曾絕望地詢問母親「那些傷害我的人，到底會不會受到懲罰？」。





針對Nareum的控訴，網友紛紛開始根據線索肉搜，藝人崔泰熊被指名疑似為加害者。（圖／翻攝自IG@produce_x_101）





針對Nareum的控訴，網友紛紛開始根據線索肉搜。被指名疑似為加害者的藝人崔泰熊，於24日透過律師發出正式聲明，其經紀公司強硬表示「這些指控均為不實資訊，過去從未發生過任何校園暴力事件，也從未對他人造成任何身體或心理上的傷害」。對此，Nareum隨即在社群平台留言表示，強調自己所言屬實，堅決拒絕下架影片。她進一步列舉具體細節，精確點出2003年就讀「小學四年級七班」等關鍵背景。她認為，或許是因改名才造成對方記憶落差，但也感嘆「加害者通常不記得自己做過的事」，同時表示已做好法律準備，捍衛自身清白。隨著雙方各說各話，外界也高度關注後續是否有更多關鍵證據或法律進展浮出檯面。













