韭菜水餃沒包肉? 店家「有肉品項才標記」 認知差異引消費者混淆

高雄有民眾到一家蒸餃店，花了70元買了一盤共10顆的韭菜水餃，沒想到這水餃裡面，居然沒有包肉，只有滿滿的韭菜，跟大眾一般的認知不一樣，也引發討論。

有民眾到高雄鳳山一家蒸餃店，購買韭菜水餃，用筷子把韭菜水餃剝開，裡面韭菜的確包好包滿，但水餃裡面該有的肉卻不見蹤影。向店家反映，老闆卻回「對啊，你點的是韭菜水餃」，讓民眾無奈直呼，根本是「年度踩雷王」、「要不要去搶比較快」。

民眾購買韭菜水餃，裡面卻沒有肉。圖／翻攝自threads@weixin525

對此，有網友認為，儘管「韭菜水餃」字面上意思，就是含韭菜而已，但以常識來說都應該要含肉。當事水餃店家則澄清，有肉的話會標示，像是豬肉高麗菜水餃，會標肉在裡面，如果沒有的話就不會寫，韭菜水餃代表他就是沒有肉。

網友認為店家應該標示清楚。圖／台視新聞

店家指出只特別標記有肉的品項，沒肉的就沒特別提，但這狀況與大眾認知不一，難免引發爭議，店家最好還是清楚註明，「純韭菜」素水餃，避免再發生相同的誤會。

高雄／林怡萱、王晨瀧 責任編輯／陳俊宇

