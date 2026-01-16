韭菜水餃沒豬肉！高雄店家遭轟 業者反擊：標示清楚

一起韭菜水餃爭議在高雄鳳山引發消費認知落差的討論。事件起因於一名民眾近日在社群平台Threads發文，表示在當地某間手工蒸餃店點了10顆韭菜水餃，售價70元。當他咬下第一口時，驚覺內餡全是韭菜，完全沒有一絲豬肉。

根據發文者描述，他當下向店家詢問水餃是否未加豬肉，店家回應「對啊，你點的是韭菜水餃」，讓他哭笑不得。這則貼文迅速在網路上引發討論，網友反應兩極。部分網友聲援消費者，留言表示「這沒有肉我不如去吃韭菜盒」、「一顆7塊素水餃，物價終於來到這個程度了嗎」、「水餃沒肉就不叫水餃」。

面對爭議，涉事店家受訪時大方說明立場。店家表示，韭菜水餃本來就是為素食者設計的純素品項，菜單上透過名稱與圖片清楚呈現食材內容。若水餃含有肉類，如「豬肉高麗菜水餃」，都會明確標註「豬肉」二字。店家強調，純韭菜水餃其實更難包製，因為韭菜缺乏黏著性，製作上更費工費時。

店家進一步解釋，設計素食版本是為了照顧茹素顧客的需求，許多吃鍋邊素的消費者會特別詢問並點選無肉水餃。此次爭議主要來自消費者對「韭菜水餃」名稱的既定印象，認為應包含豬肉，與店家實際內容出現認知落差。

記者實地走訪其他水餃業者了解業界作法。傳統市場的水餃攤商表示，一般韭菜水餃確實會加入豬絞肉，豬肉中的油脂有助融合調味料，提升整體風味與口感。另一位業者指出，純素水餃在調味上較具挑戰性，因為缺少肉類油脂，調味料無法充分結合。

不過也有業者認為，各家作法本就不同，重點在於標示清楚。只要事先告知消費者內容物，讓顧客有選擇權，就能避免類似爭議。

此事件反映出消費者對傳統食品名稱的既定認知，與現代多元化飲食需求之間的差異。隨著素食人口增加，餐飲業者推出更多元的選擇，但如何在菜單設計上更清楚傳達產品內容，避免消費爭議，成為業者需要思考的課題。

