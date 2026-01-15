南部中心／綜合報導

有民眾到高雄一間手工蒸餃店，點了10顆韭菜水餃，沒想到吃了才發現，裡面居然真的全是韭菜，沒有一點豬肉，覺得要價70元，實在太貴，很多網友也回應，沒看過單純只包韭菜的水餃，但當事店家解釋，菜單上本來就沒寫豬肉，這品項是提供給吃素的客人，才引起誤會。

民眾吃韭菜水餃，發現裡面居然真的全是韭菜，沒有一點豬肉，覺得很驚訝。（圖／民視新聞）

韭菜水餃吃到一半，好像少了一味，民眾把皮撥開一看。裡面滿滿韭菜，但居然一點肉末也沒有，民眾發文抱怨，一盤10顆70元的韭菜水餃，完全沒有肉，覺得價格好貴，有網友也笑說，沒有肉不如去吃韭菜盒，高麗菜水餃不就只有高麗菜？而實地找到店家，他們大方回應。當事水餃店：「豬肉高麗菜水餃，會標肉在裡面，如果沒有的話，我們就不會寫，因為有很多客人吃素食，照片也是沒有肉的。」店家為了吃素的客人，沒特別加豬肉，像是菜單另一款有豬肉的水餃，就有標明豬肉高麗菜水餃，而且純韭菜餡反而不好包，做起來更費工。

韭菜水餃真的只有「韭菜」！ 純素水餃10顆70遭客嫌貴

如果有含豬肉，店家菜單會特別標註，讓吃素顧客可以辨認。（圖／民視新聞）

其他店家：「豬肉就是有油脂，才會去融合這些所有調味料。」其他店家：「要有豬肉才合得起來，要有肉餡才調得起來啊。」不過一般人的認知，韭菜水餃應該就要有豬肉餡，店家也用豬肉調合，增加黏著度，這次店家自創菜單，反倒引起顧客誤會，味道也顛覆想像。

