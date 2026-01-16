韭菜水餃1顆7元「完全沒肉」他批超雷 店家回應了

高雄有民眾日前到一間蒸餃店用餐，點了一份韭菜水餃，上桌後發現水餃裡面只有韭菜，完全沒包肉。他說這盤水餃10顆70元，算下來一顆7元，認為價位偏高，直喊「踩雷了」。貼文引發討論，多數網友都表示，「正常會有肉吧」、「第一次看到沒肉的韭菜水餃」。對此業者解釋，店內的韭菜水餃是為素食者設計的品項，若水餃含有肉類，都會明確標註。

一名網友日前在Threads發文抱怨，到一間蒸餃店用餐，點了一份韭菜水餃，結果裡面只有韭菜，完全沒有肉，他當下向店家反映「韭菜水餃裡面沒有肉嗎？」老闆回覆「對啊！你點的是韭菜水餃。」原PO表示，這盤水餃10顆70元，等於每顆7元，認為價格太貴。

貼文引發討論，網友紛紛留言，「通常都應該有肉啊」、「那高麗菜水餃不就只有高麗菜」、「第一次看到沒肉的韭菜水餃，好震驚」、「這樣賣的話，鮮蝦水餃不就一隻蝦子」、「水餃沒肉就不叫水餃，這根本欺人太甚」、「雖然我很愛吃韭菜，但這一顆7元實在讓人很難接受。」

另一派網友則說，「又不是韭菜豬肉水餃，憑什麼要有肉」、「就字面上來說合理，韭菜水餃嘛。」

對此，店家表示，店內的韭菜水餃是為素食者設計的純素品項，菜單上未標示含豬肉，若水餃含有肉類都會明確標註。

