韭菜翻車！芝蔴街美語母公司爆違約交割 復牌才剛滿月

櫃買中心19日公告，新華泰富因出現違約交割，由宏遠證券通墾金額達3482萬餘元，為今年上櫃市場單筆最大違約事件，也使今年累計違約案例增至10起。新華今年8月因延遲申報財報遭暫停交易，補提財報後於9月中復牌，但仍被列為變更交易方式，直到10月16日才恢復一般交割。

新華泰富違約交割。（圖／新華泰富提供）

恢復正常交易後，新華股價多在20元附近窄幅整理，成交量長期低迷，多日不足千張。不過自11月17日起量能急增，17日成交1714張、18日更放大至3807張，股價18日並以9.9%跌停作收。

19日盤中股價一度摜至16.15元創一年多新低，收盤回升至17.95元，但盤後即被揭露出現違約交割，成為今年上櫃市場規模最大的違約案件。

