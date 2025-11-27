



林口長庚紀念醫院持續關注癌友及家屬的身心靈照護，因此從2014年起辦理癌友關懷系列活動，包含癌友歌唱、才藝、短片及攝影比賽等各種形式。2025年承辦全方位癌症防治策進計畫，以頭頸癌癌友家庭為中心，提供全人的照護模式，家庭的支持影響頭頸癌治療的關鍵因素，故2025年配合預防頭頸癌為主題，邀請頭頸癌病友與其摯愛家人，共同走進音符編織的療癒時光。透過音樂、故事與陪伴，展現家庭照護的力量與希望。

林口長庚林永昌副院長26日表示，頭頸癌是指發生在口腔、咽喉、鼻咽等部位的惡性腫瘤，其中以口腔癌最為常見。由於早期症狀不明顯，常被忽略，因此「早期發現、早期治療」是降低死亡率的關鍵。頭頸癌團隊康仲然主任表示，預防頭頸癌，第一步是養成健康的生活習慣，避免吸菸、嚼檳榔及過量飲酒。

林雨暘先生



，入口甘醇、滑順、不澀。獲得東方美人茶比賽中獲頒的大幅匾額，便是此茶品質的最佳保證

此外，定期接受口腔黏膜篩檢也是重要的措施。接種人類乳突病毒 (HPV) 疫苗能有效預防部分由 HPV 感染引起的口咽癌與子宮頸癌，建議依照政府疫苗政策並經醫師評估後接種。有鼻咽癌家族病史的民眾，則可考慮接受 EB 病毒 (Epstein-Barr Virus) 血液檢查，這項檢測主要用於鼻咽癌高風險族群。頭頸癌可防可治，從篩檢、疫苗到健康生活，每一步都是守護生命的重要行動。

邀請您關心自己給與家人，一起「早預防、早發現、早治療」，遠離頭頸癌威脅。隨著醫療科技進步，頭頸癌團隊已能運用手術、放射線（光子與質子）、顯微重建，以及全身性治療（化學、免疫、標靶）等最新方法。這些整合性的治療不僅提升病人的預後與生活品質，更增添病人與家屬的信賴與面對未來的信心。

「音你而在，愛不缺席」 2025年林口長庚頭頸癌家庭為中心音樂響宴

67歲的林雨暘先生，是龜山在地茶農，在製茶專業上受到各界肯定，難以避免應酬時的菸、酒、檳榔，增加了罹癌的風險。在2009年診斷舌癌第四期，經歷過手術、放射線、化學藥物與標靶藥物的治療歷程，最終切除三分之一的舌頭。「我要感謝醫生保留我的嗅覺、味覺，讓我還能繼續製茶。」林雨暘現在戒菸酒檳榔，也慢慢改掉壞脾氣，每天運動、寫書法，對於製茶事業的想法，強調自然農法，友善對待土地資源、堅持茶葉的高品質、提供安全健康的茶，對社會公益貢獻良多。

小魚兒長期陪伴癌友學習舞蹈，並且在台灣癌症基金會中帶領病友一起表演，響應愛波舞后盛宴活動

曾任正音老師的小魚兒，十餘年間歷經舌癌、乳癌與直腸癌三種癌症挑戰，從失語、掉髮到復健重生，靠堅毅與醫療團隊的支持走過低谷。她投身癌症希望基金會志工，陪伴病友以舞蹈與真心重拾自信。她常說「沒有過不去的坎」，以自身經歷化為一道光，照亮病友們低潮的治療時期，展現勇敢前行的力量。小魚兒強調真正的勇敢不是不害怕，而是害怕卻依然選擇前行，活出希望。她的治療歷程不僅激勵了許多病友，也讓我們看到了生命的韌性和希望，並且在本院的推薦下榮獲第19屆抗癌鬥士的殊榮。

今年現場也邀請陽光基金會、癌症希望基金會、台灣癌症基金會、育田基金會設置癌症資源博覽會，讓癌友回歸社區後能順暢地運用社會資源，順利回歸正常生活。活動中邀請歷屆才藝比賽獲獎癌友帶來舞蹈、歌舞劇等音樂表演，癌症中心王宏銘主任表示，看著癌友們展現生命力的演出，自己也深受感動。歌手「錦雯」長期熱心公益活動，本次擔任公益大使到現場演唱，希望透過溫暖地歌聲療癒每個癌友的心。林口長庚醫療團隊”音”你而在，永不缺席，一起守護大家的健康，也向抗癌的生命勇士們獻上最深的敬意，並祝福大家能繼續走出精彩的人生。

