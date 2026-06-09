音樂串流開放電支付款 啦啦隊女孩驚喜包圈粉

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

電子支付使用範圍愈來愈廣，從一般生活消費擴及串流平台與熱門賽事。一卡通公司與音樂串流平台KKBOX合作，於今(9)日啟用iPASS MONEY支付服務，同時舉辦年中慶活動，訂閱串流服務最高贈30%一卡通綠點。愛金卡公司鎖定「啦啦隊商機」，聯手台灣籃球聯盟P. LEAGUE+洋基工程籃球隊專屬啦啦隊「洋基女孩」，祭出「2026 YoungKey Girls icash2.0」搶市。

KKBOX為發跡於台灣的音樂串流平台，也是全世界第1個合法音樂串流服務業者，業務遍及台灣、香港、日本與新加坡。一卡通公司為服務旗下電支會員，即日起iPASS MONEY支付正式進駐KKBOX系統，用戶在訂閱KKBOX官網方案時，可以直接用iPASS MONEY完成付款，打造「無斷點」的用戶體驗。

廣告 廣告

為慶祝雙方結盟，即日啟動年中慶特別優惠，6月底前用戶在iPASS MONEY APP內輸入指定代碼「KK50R」，即贈KKBOX專屬50元優惠券。使用iPASS MONEY支付KKBOX訂閱費，可獲10%一卡通綠點，每人每月最高200點；綁定信用卡支付費用，額外再拿20%點數，每人每月最高500點。各優惠加總最高能領到30%一卡通綠點，相當於訂閱費打7折。

愛金卡公司與多支球團啦啦隊聯合發行icash2.0卡片，每張新卡上架都引發搶購潮，最新再攜手P. LEAGUE+洋基工程籃球隊專屬啦啦隊「洋基女孩」，於6月10日起推出「2026 YoungKey Girls icash2.0」，全員16位女孩獨立卡面以隨機禮包的方式販售，拆開包裝的瞬間就決定「與命定女孩的緣分」。其中還有女神親筆簽名的隱藏卡，讓卡片更具收藏價值。

「2026 YoungKey Girls icash2.0」預計於6月10日起，在全台7-ELEVEN開賣，每包售價199元，只要在7月9日前購買，並在結帳時提供uniopen會員帳號還能參加抽獎，將有6位幸運粉絲能將洋基女孩親筆簽名的周邊商品帶回家。

原文出處

延伸閱讀