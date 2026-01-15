音樂事業傳好消息！吳申梅寵粉「砸錢送大禮」 赴日「做一事」被讚太敬業

四季線上／陳軒泓 報導

女星吳申梅去年底推出新歌〈外家〉，以嫁作人妻後的真實心情為創作核心，親自參與詞曲量身打造，歌曲推出後口碑持續發酵，深深打動不少樂迷的心，MV 上線至今也突破200萬點閱，為了回饋一路支持的粉絲，吳申梅也開心宣布抽出 18 名幸運粉絲，贈送她親自從網路上搶購而來、也最喜歡的 Crybaby（哭娃），而且是「飛天小女警」系列，誠意滿滿超寵粉。而她原本以為自己收過這批 Crybaby，最後才發現家裡並沒有，不過吳申梅大方表示：「我自己一隻都沒有，但只要粉絲喜歡就值得。」

吳申梅新歌 MV 突破百萬點閱，親自準備禮物送粉絲（照片提供：喜上梅梢娛樂）

在新歌宣傳告一段落後，吳申梅日前也與科技業老公 Eric 飛往日本，一方面陪伴老公前往東京開會，另一方面也把握空檔前往東京銀座治裝，為接下來的新單曲與新作品添購行頭，工作節奏完全沒停，展現敬業態度。

吳申梅與老公 Eric 一起到日本出差（照片提供：喜上梅梢娛樂）

此行她入住台場附近的飯店，趁著空檔走訪台場，意外看到人生第一次見到的自由女神像。她笑說：「我其實還沒去過紐約，卻先在東京看到自由女神！」覺得既新鮮又開心。此外，她也在台場摩天輪下方發現一間名為 ZEPP TOKYO 的 live house，覺得好興奮，立刻想到新莊的 ZEPP TAIPEI，並悄悄許下心願，希望有一天能站上 ZEPP 的舞台開唱，與粉絲近距離相見歡。

新歌〈外家〉持續發燒，吳申梅不忘告訴自己要更加努力，持續用音樂回饋大家的支持，她透露新單曲即將公布，準備帶著滿滿狀態回到台北，迎接下一波音樂作品與舞台挑戰。

吳申梅在東京近距離欣賞自由女神（照片提供：喜上梅梢娛樂）

